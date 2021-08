Blue Reflection Second Light: Umfangreicher Overview-Trailer stellt die Spielmechaniken vor

Damit man bereits einen Eindruck von den Spielmechaniken des kommenden Rollenspiels „Blue Reflection: Second Light“ erhält, haben der Publisher Koei Tecmo und das zuständige Entwicklerstudio Gust einen neuen umfangreichen Trailer bereitgestellt. Mit diesem bekommen wir einen Blick auf das Crafting, den Heartscape, die Dates, das Kampfsystem und weitere Systeme, die einen in dem Abenteuer erwarten werden.

Von der Akademie auf ein Abenteuer

Die Geschichte wird einen die Abenteuer von Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo und Yuki Kinjou miterleben lassen. Die drei Schülerinnen finden sich in einer mysteriösen, schwebenden Akademie wieder und begeben sich auf die Suche nach Hinweisen, die ihnen einen Weg nach Hause zeigen könnten. Da sie sich nur noch an ihre Namen erinnern, könnte jeder Hinweis von Nutzen sein.

Sie nähern sich auch einem neuen Land, das von tödlichen Monstern beheimatet ist. Diese Monster sind auch auf Angriff eingestellt und setzen ungeahnte Kräfte in den Schülerinnen frei, die sich mit der kryptischen Natur der Umgebung näher beschäftigen. Nichtsdestotrotz möchten Ao, Kokoro und Yuki so viel Spaß wie möglich haben, wenn sie sich auf die Abenteuer begeben. Zudem werden ihre wahren Gefühle und Persönlichkeiten ans Tageslicht kommen, während sich ihre Freundschaften immer mehr vertiefen.

„Blue Reflection: Second Light“ wird am 9. November 2021 für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erscheinen. In Japan wird die Veröffentlichung bereits am 21. Oktober 2021 erfolgen.

