Blue Reflection Second Light: Westlicher Termin und Trailer zum kommenden Rollenspiel enthüllt

Das Rollenspiel „Blue Reflection: Second Light“ hat einen offiziellen Erscheinungstermin erhalten. Demnach werden hiesige Spieler ab dem 9. November 2021 auf der PlayStation 4, der Nintendo Switch und den PC (via Steam) in den Genuss des Abenteuers kommen können. In Nordamerika wird auch eine limitierte Edition über den NIS America Online Store vertrieben, die zum Preis von 129,99 US-Dollar auch ein exklusives Stoffposter, ein Fotoalbum im Stile eines Akademienotebooks, ein Art Book und mehr beinhalten wird.

Die mysteriöse Akademie

In „Blue Reflection: Second Light“ werden die Spieler die Abenteuer von Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo und Yuki Kinjou miterleben, die sich in einer mysteriösen, schwebenden Akademie wiederfinden. Sie suchen nach Hinweisen, die sie zurück nach Hause führen könnten. Zumal sie sich nur an ihre Namen erinnern.

Als sie sich eines Tages einem neuen Land nähern, werden sie von tödlichen Monstern angegriffen. Sie stellen sich den Monstern, was ungeahnte Kräfte in ihnen freisetzt, die die kryptische Natur der Umgebungen zu vertiefen scheinen. Ihre Abenteuer möchten die drei Studentinnen so spaßig wie möglich gestalten, wobei auch die wahren Gefühle und Persönlichkeiten aufgedeckt werden, während sich ihre Freundschaften vertiefen.

Man kann auch eine ideale Akademie aufbauen, Gegenstände herstellen und spezielle Unterhaltungen führen. Damit man bereits einen Eindruck von „Blue Reflection: Second Light“ erhält, kann man sich den neuesten Trailer anschauen.

