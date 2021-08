Blue Reflection Second Light: Spielszenen und Features im neuen Gameplay-Trailer

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, wird das Japano-Rollenspiel "Blue Reflection: Second Light" auch im Westen erscheinen. Ein frisch veröffentlichter Gameplay-Trailer liefert Eindrücke aus dem Spielgeschehen und geht zudem auf die Features des Titels ein.

"Blue Reflection: Second Light" erscheint im Herbst in Europa.

Ende des vergangenen Monats gaben Koei Tecmo Games und die Entwickler von Gust bekannt, dass das Japano-Rollenspiel „Blue Reflection: Second Light“ im Herbst dieses Jahres den Weg in den Westen finden wird.

Ergänzend zu dieser Ankündigung veröffentlichte Koei Tecmo Games einen frischen Gameplay-Trailer zu „Blue Reflection: Second Light“, der es auf eine Länge von mehr als zweieinhalb Minuten bringt und euch Eindrücke aus dem Spielgeschehen liefert. Darüber hinaus gehen die Macher von Gust etwas näher auf die Features des Rollenspiels ein.

Ohne Erinnerungen in einer fremden Welt

Die Geschichte von „Blue Reflection: Second Light“ dreht sich um die drei Schüler Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo und Yuki Kinjoum, die sich eines schicksalsträchtigen Tages ohne Erinnerungen in einer geheimnisvollen Akademie wiederfinden. Das einzige, woran sich die Schüler erinnern können, sind ihre Namen. Nun liegt es am Spieler, den Mysterien auf den Grund zu gehen und das Schicksal der drei Schüler zu lüften.

„Als sie eines Tages einen Pfad in ein neues Land erkunden, werden die Protagonisten dort von einer Horde tödlicher Monster empfangen. Im Kampf gegen diese teuflischen Kreaturen entdecken sie bis dato ungekannte Kräfte in ihnen – und stehen damit vor weiteren Rätseln“, so die offizielle Beschreibung weiter. Im Verlaufe des Abenteuers erhalten die Spieler zudem die Möglichkeit, die besagte Akademie kontinuierlich auszubauen.

„Blue Reflection: Second Light“ erscheint hierzulande am 9. November 2021 für den PC, die PlayStation 4 und Nintendos Switch.

