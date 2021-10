KartRider Drift: Erscheint 2022 für PS4 – Beta in diesem Jahr

"KartRider Drift" erscheint im kommenden Jahr unter anderem für die PS4.

„KartRider Drift“ erscheint im kommenden Jahr für die PS4, wie im Zuge der jüngsten State of Play-Show bestätigt wurde. Doch schon in diesem Jahr könnt ihr mit dem Titel die Rennstrecken unsicher machen. Denn am 8. Dezember 2021 geht ein geschlossener Betatest an den Start.

Anmeldungen zur Beta von „KartRider Drift“ sind auf der offiziellen Webseite des Titels möglich. Eine umfangreiche Beta-FAQ mit Hinweisen halten die Entwickler hier für euch bereit. Unter anderem wird dort erklärt, wie ihr den Nexon-Account zugunsten des Crossplays verknüpfen könnt.

In der Beta von „KartRider Drift“ werden zwei Modi gespielt:

Item-Modus: Hier könnt ihr während des Rennens Items auf der Strecke einsammeln und diese zu eurem Vorteil nutzen – aber stets nur bis zu zwei gleichzeitig. Die Items können zum Angreifen, Verteidigen oder Unterstützen von Verbündeten in teambasierten Rennen verwendet werden.

Hier könnt ihr während des Rennens Items auf der Strecke einsammeln und diese zu eurem Vorteil nutzen – aber stets nur bis zu zwei gleichzeitig. Die Items können zum Angreifen, Verteidigen oder Unterstützen von Verbündeten in teambasierten Rennen verwendet werden. Tempo-Modus: Er richtet sich an Spieler, die Spaß an wettbewerbsorientierten Rennen haben. Im Tempo-Modus müsst ihr Fingerspitzengefühl beim Driften und dem Einsatz von Boosts beweisen. Die Boostanzeige füllt sich auf, wenn ihr erfolgreich Drifts ausführt.

Anpassungen stehen im Fokus

Mit „KartRider Drift“ erwartet euch ein Free-2-Play-Rennspiel, das auf der Unreal Engine 4 basiert und ebenfalls für PC und Xbox One erscheint. Im Spielverlauf übernehmt ihr die Kontrolle über ein Kart und seid bestrebt, als erster die Ziellinie zu überqueren.

Wie bei anderen Spielen dieser Art gibt es reichlich Anpassungsmöglichkeiten. So könnt ihr euer Fahrzeug individuell personalisieren und auch den Charakter an eure Vorlieben anpassen. Mit dem Lackierungssystem gestaltet ihr beispielsweise die Farben, Muster, Wraps und Aufkleber eures Karts. Derart ausgestattet begebt ihr euch in Mehrspieler-Rennen und nehmt, sofern ihr es denn wollt, an Wettbewerben teil.

Zusätzlich gibt es Pläne für über 100 neue Karts und 150 Charakter-Outfits, die in Zukunft enthüllt werden sollen. Weitere Details liefert der PlayStation Blog. Nachfolgend seht ihr einen Trailer zu „KartRider Drift“:

