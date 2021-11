Saints Row: Charakter, Waffen & mehr – Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten

Wie die Entwickler von Volition Inc. in einem aktuellen Statement versprachen, wurde bei den Arbeiten am neuen "Saints Row" großer Wert auf die Anpassungsmöglichkeiten gelegt. Diese ziehen sich laut den Machern wie ein roter Faden durch das Spiel.

Im Sommer dieses Jahres kündigten Deep Silver und die Entwickler von Volition Inc. die laufenden Arbeiten an einem Reboot zu „Saints Row“ an.

In einem von Game Informer geführten Interview sprach Jim Boone, der CCO von Volition Inc., über die von den Entwicklern verfolgten Ziele und wies darauf hin, dass euch das neue „Saints Row“ zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten bieten wird, mit denen ihr eure Charaktere, Fahrzeuge und mehr individuell gestalten könnt. „Die Anpassung ist definitiv eine der Sachen, für die Saints Row bekannt ist. Nicht nur die Charaktere, sondern auch die Fahrzeuge. Und in Saints Row 4 haben wir die Waffenanpassung eingeführt. Es ist so stark in die DNA verwoben, dass ich das Gefühl habe, dass es ohne Anpassung schwer zu sagen ist, dass Sie ein vollständiges Saints Row-Spiel haben.“

Der König der Anpassungen?

„Ein Ziel vom ersten Tag an ist es, die Könige der Anpassung zu sein. Wir möchten unseren Spielern all das geben, was sie in der Vergangenheit hatten und noch mehr. Das haben wir getan“, führte Creative Director Brian Traficante aus. Boone ergänzte: „Jeder Koop-Spieler sieht in einer Koop-Sitzung genau so aus, wie Sie ihn angepasst haben. Alle von Ihnen eingegebenen Anpassungsoptionen werden ohne Einschränkungen vollständig angezeigt.“

Zum Thema: Saints Row: Abseits der Kampagne – Tourismus und weitere Nebenaktivitäten vorgestellt

Bei der Gestaltung eures Charakters könnt ihr in „Saints Row“ beispielsweise das Geschlecht, die Augenfarbe oder den Hautton anpassen. Hinzukommen freischaltbare Extras wie Prothesen, Outfits und mehr. „Saints Row“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.ä

Der Release erfolgt am 25. Februar 2022.

Quelle: Game Informer

Weitere Meldungen zu Saints Row.