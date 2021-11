Assassin’s Creed Valhalla: Trophäen deuten auf die neue Erweiterung „Tombs of the Fallen“ hin

Wie Ubisoft vor wenigen Monaten bekannt gab, soll das Action-Rollenspiel "Assassin's Creed Valhalla" auch im zweiten Jahr nach dem Release weiter mit neuen Inhalten unterstützt werden. Frisch entdeckte Trophäen deuten an, dass die nächste Erweiterung den Namen "Tombs of the Fallen" tragen könnte.

Da sich die Download-Erweiterungen des ersten Jahres großer Beliebtheit erfreuten, entschlossen sich die Verantwortlichen von Ubisoft dazu, „Assassin’s Creed Valhalla“ auch im zweiten Jahr nach dem offiziellen Release mit neuen Inhalten zu unterstützen.

Konkrete Details zu den geplanten Content-Erweiterungen nannte das Unternehmen bisher allerdings nicht und sprach lediglich davon, dass die nächsten Add-Ons in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres 2021/2022 (1. April 2021 – 31. März 2022) veröffentlicht werden sollen. Eine der kommenden Erweiterungen wird offenbar den Namen „Tombs of the Fallen“ tragen. Dies lassen zumindest entsprechende Trophäen vermuten, die nun entdeckt wurden.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Weiter wird spekuliert: „Wenn man bedenkt, dass es mindestens drei zu erkundende Gräber sind, könnte dies der offizielle Name für den speziellen Inhalt der Odin-Runen sein?“ Vorerst bleibt allerdings abzuwarten, was es mit der nächsten Erweiterung von „Assassin’s Creed Valhalla“ im Detail auf sich hat, da eine offizielle Bestätigung beziehungsweise Ankündigung seitens Ubisoft zum aktuellen Zeitpunkt noch auf sich warten lässt.

Aufgrund der Tatsache, dass sich bereits die Trophäen von „Tombs of the Fallen“ in Umlauf befinden, dürfte die Enthüllung der Erweiterung aber nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. „Assassin’s Creed Valhalla“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Google Stadia erhältlich.

