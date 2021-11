Splitgate: Umfangreiches Update mit Neuerungen steht bereit – Video & Details

Bedingt durch den unerwarteten Erfolg, den die Beta des Multiplayer-Shooters vorzuweisen hatte, gelang es den Entwicklern von 1047 Games, sich eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von rund 100 Millionen US-Dollar zu sichern, die in die Weiterentwicklung von „Splitgate“ gesteckt wird.

Wie das Studio bekannt gab, steht ab sofort ein umfangreiches neues Update zum Shooter bereit, mit dem es den Spielern ermöglicht werden soll, ihre Spielerfahrung weiter zu individualisieren. In den „Benutzerdefinierten Spielen“ ist es ab sofort möglich, die eigenen Teameigenschaften anzupassen und so asymmetrische Matches zu erstellen, in denen ein Team beispielsweise über weniger Lebensenergie verfügt, während die Widersacher keine Portale nutzen können. Alle Einstellungen können gespeichert und in späteren Matches wieder geladen werden.

Schließt den Battle-Pass zur Season 0 ab

Hinzukommen benutzerdefinierte Voreinstellungen, die eine schnelle Anpassung der Matches ermöglichen. Des Weiteren weisen die Entwickler von 1047 Games darauf hin, dass die Spieler von „Splitgate“ ab sofort und bis zum 30. November 2021 den Battle-Pass zur Season 0 abschließen können. Genre-Typisch umfasst dieser verschiedene exklusive Belohnungen, die freigeschaltet werden können, indem ihr die Vorgaben des Battle-Pass abschließt.

Anbei ein offizielles Video, in dem die Macher von 1047 auf die verschiedenen Neuerungen und Verbesserungen des frisch veröffentlichten Updates eingehen. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die nächste Season von „Splitgate“ am 1. Dezember 2021 startet.

Weitere Details zu dieser werden laut offiziellen Angaben in Kürze folgen.

