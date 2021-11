Project Buramato: Early Gameplay zum Fantasy-Abenteuer eingetroffen

"Project Buramato" findet in einer Fantasy-Kulisse statt.

Das indonesische Entwicklerstudio Ozysoft arbeitet an einem rasanten Action-Adventure, das in einer halboffenen Fantasy-Welt ausgetragen wird. Die Verantwortlichen lassen sich dabei von bornesischen Volksmärchen inspirieren.

Aufnahmen aus der Pre-Alpha-Phase

Ein neues Video vom Entwickler zeigt jetzt Spielszenen aus einer sehr frühen Entwicklungsphase des Spiels. Dabei erhaltet ihr einen Eindruck vom Grafikstil, der sich durch knallige Farben auszeichnet. Auch das flinke Kampfsystem wird demonstriert.

Laut offiziellen Angaben lässt die Erzählung offene Interpretationen zu und konzentriert sich mehr auf die Atmosphäre. Ihr werdet mythische Kreaturen mit einem actionorientierten Shooter-Gameplay bekämpfen. Dabei spielt der Einsatz von Magie eine wichtige Rolle. Die Umgebungen lassen sich mittels eines Traversalsystems betreten. Erforscht das Land der alten Fürsten und nutzt dabei die Macht des dunklen Fluchs.

Den Ankündigungstrailer und ein paar Bilder könnt ihr euch hier ansehen:

Das letzte Projekt von Ozysoft war das Psycho-Horrorspiel „Pulang Insanity“. Von 122 abgegebenen Bewertungen fielen 89 positiv aus. Nun wagt sich das Indie-Studio an ein Fantasy-Setting heran.

„Project Buramato“ wird im Jahr 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Auf Steam kann das Spiel jetzt zur Wishlist hinzugefügt werden. Eine Anspielversion soll noch in diesem Jahr angeboten werden. Schaut euch das Pre-Alpha-Gameplay jetzt selbst an.

