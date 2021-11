US Charts: Far Cry 6 führt im Oktober – PS5 verteidigt Position

Mat Piscatella von der NPD Group hat auf Twitter betont, dass die PS5 in diesem Jahr in den USA nach wie vor die Konsole mit dem höchsten Dollar-Umsatz ist. In Bezug auf die Stückzahlen steht hingegen die Nintendo Switch an der Spitze.

Im Oktober 2021 für sich allein betrachtet hat die Switch dank der Einführung des OLED-Modells den Löwenanteil der Verkäufe generiert, was dazu führte, dass die Plattform in Bezug auf die verkauften Einheiten und den Dollar-Umsatz die Spitze für sich verbuchen konnte. Übergreifend stieg die Hardware-Umsatz auf dem US-Markt um 82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 472 Millionen Dollar wurden im Oktober erreicht.

„Die Switch war im Oktober die erfolgreichste Hardware-Plattform sowohl in Stückzahlen als auch in Dollar, unterstützt durch die Einführung des Nintendo Switch – OLED-Modells“, so Piscatella im Wortlaut. „Die PlayStation 5 bleibt die erfolgreichste Hardware-Plattform des Jahres 2021 in Dollar, während die Nintendo Switch bei den verkauften Einheiten führt.“

US-Spiele-Charts im Oktober

Das meistverkaufte Spiel des vergangenen Monats war in den USA „Far Cry 6“. Der Shooter führt ebenfalls die separaten Software-Charts sowohl auf der PlayStation als auch auf der Xbox an und wurde auf Anhieb zum acht meistverkauften Spiel des Jahres. An zweiter Stelle steht „Back 4 Blood“, das den gleichen Platz in den PlayStation- und Xbox-Charts einnahm.

Weitere Charts:

„Metroid Dread“ (Switch) konnte auf dem dritten Platz debütierten und war damit das meistverkaufte Switch-Spiel des vergangenen Monats. Es gibt noch eine Reihe weiterer Neuerscheinungen, die in den Top 10 der Software-Charts zu finden sind, darunter „Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles“ auf dem fünften Platz, „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ auf dem siebten Platz, „Mario Party Superstars“ auf dem achten Platz und „NHL 22“ auf dem neunten Platz.

US NPD SW – October 2021 Top 20 Sellers pic.twitter.com/Tyh3u6XhBw — Mat Piscatella (@MatPiscatella) November 12, 2021

Weitere Meldungen zu US-Charts.