Dying Light 2: Soll auch auf den alten Konsolen überzeugen – Kein Crossplay zum Launch

Wie die Entwickler von Techland auf Nachfrage einräumten, wird "Techland" zumindest zum Launch keinen Gebrauch vom Crossplay-Feature machen. Weiter heißt es, dass sich auch Spieler auf der PlayStation 4 beziehungsweise der Xbox One auf eine stabile und überzeugende Performance freuen können.

Nach einer weiteren Verschiebung ist der Horror-Action-Titel „Dying Light 2“ mittlerweile für eine Veröffentlichung Anfang des kommenden Jahres vorgesehen.

Die englischsprachigen Kollegen von Wccftech hatten vor dem Release die Möglichkeit, Techlands Lead-Game-Designer Tymon Smektala ein paar Fragen zu stellen. Unter anderem ging es in dem Interview um eine mögliche Unterstützung des Crossplay-Features. Wie Smektala auf Nachfrage zu verstehen gab, werden die jeweiligen Plattformen im Multiplayer von „Dying Light 2“ zumindest zum Launch unter sich bleiben. Denkbar wäre allerdings, dass das Crossplay-Feature zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht wird.

„Also, nein, dies wird nicht zu Beginn implementiert, aber wir schauen uns das sehr genau an und werden es hoffentlich später im Laufe der Lebensdauer des Spiels aktivieren / einführen können“, so Smektala, der gleichzeitig versprach, dass die neue Engine von „Dying Light 2“ auch auf den alten Konsolen eine gute Figur machen wird.

Hochwertige Spielerfahrung auch für Last-Gen-Konsolenspieler

Der Lead-Game-Designer dazu: „Ich bin wirklich erstaunt, was die Jungs auf der PS4 und der Xbox One erreichen können. Denn jetzt ist das Spiel stabil, das Spiel ist im Grunde genommen vollständig. Aktuell geht es ans Polishing. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Jungs, die für die Optimierung verantwortlich sind, einspringen und ihre Magie vollbringen können. Und für mich ist es magisch, weil ich nicht die Hälfte davon verstehe, aber man kann es als Spieler wirklich spüren, wie es plötzlich flüssiger wird und wie gut die Grafik ist.“

„Ich hoffe, dass Sie es sehen können, wenn Sie die PS4-Version spielen. Wenn man Sachen wie die Auflösung oder die Texturen miteinander vergleicht, werden Sie natürlich Unterschiede sehen. Das Wichtigste für mich als Gameplay-Designer ist, dass die Erfahrung die gleiche bleibt. Dass Sie sich beim Spielen des Spiels gleich fühlen. Wenn Sie Ihre Lichter dimmen, wenn Sie einfach auf Ihrer Couch liegen und das Spiel beginnen, erhalten Sie auf beiden Konsolengenerationen die gleiche Erfahrung.“

Das komplette Interview mit Techlands Lead-Game-Designer Tymon Smektala findet ihr hier. „Dying Light 2“ wird am 4. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht.

