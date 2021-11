Song of Nunu – A League of Legends Story: Studio hinter Rime stellt sein neues Projekt vor

Song of Nunu - A League of Legends Story:

Wie Tequila Works, das Studio hinter dem malerischen Abenteuer "Rime", bekannt gab, arbeitet man aktuell am "League of Legends"-Spin-off "Song of Nunu: A League of Legends Story". Erscheinen wird der Titel im Laufe des kommenden Jahres.

"Song of Nunu: A League of Legends Story" erscheint 2022.

In Zusammenarbeit mit Riot Forge kündigten die „Rime“-Macher von Tequila Works mit „Song of Nunu: A League of Legends Story“ ein neues Spin-off zum MOBA-Hit „League of Legends“ an.

„Song of Nunu: A League of Legends Story“ wird von offizieller Seite als ein klassisches Einzelspieler-Abenteuer beschrieben, das euch eine emotionale Geschichte erzählen wird. Ihr übernehmt die Kontrolle über den jungen Nunu, der sich zusammen mit seinem besten Freund, dem Yeti Willump, auf die Suche nach seiner verschollenen Mutter begibt. Dabei ergründet ihr laut Entwicklerangaben die Geheimnisse, Mythen und Legenden, die tief in der gefrorenen Tundra verborgen sind.

Erforscht eine außergewöhnliche Welt

Die Welt, die von euch in „Song of Nunu: A League of Legends Story“ erkundet werden kann, lockt laut Tequila Works mit „nie dagewesenen Wundern und magischen Regionen. Gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass neben „League of Legends“-Veteranen auch komplette Neulinge, die bisher nichts mit der erfolgreichen Marke zu tun hatten, auf ihre Kosten kommen werden.

„Entfalte eine fesselnde Geschichte über Hoffnung, Verlust und Freundschaft, die im Frost geschmiedet wurde. Entdecken Sie die Wahrheit hinter den am sorgfältigsten gehüteten Geheimnissen von Freljord, während Sie Nunu und Willlump durch ihre Reise führen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Song of Nunu: A League of Legends Story“ wird 2022 für den PC und die Konsolen veröffentlicht.

