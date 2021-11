Monster Energy Supercross 5: Nachfolger mit einem ersten Trailer angekündigt

Wie die Entwickler von Milestone Interactive im Rahmen einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gaben, arbeitet das Studio aktuell an „Monster Energy Supercross 5“.

„Monster Energy Supercross 5“ wird im kommenden Jahr das Licht der Welt erblicken und laut Milestone Interactive unter anderem mit einem komplett überarbeiteten Karriere-Modus versehen, der noch mehr Realismus verspricht. Beispielsweise wirken sich Stürze aus vorherigen Rennen auf die Performance eines Fahrers in kommenden Rennen aus. Mit einem speziellen Training und bestimmten Aufgaben kann die Genesung des Fahrers allerdings positiv beeinflusst werden.

Der Strecken-Editor feiert ein Comeback

Zu Beginn der Karriere finden sich die Spieler in „Monster Energy Supercross 5“ in der 250SX-Futures-Class wieder und empfehlen sich in dieser für höhere Ziele. Zu den weiteren Neuerungen gehört die sogenannte Future-Academy, in der neue Spieler an die Hand genommen und mit den wichtigsten Eigenheiten und Features der Spielmechanik vertraut gemacht werden. Ein Comeback wiederum feiert der aus dem Vorgänger bekannte Strecken-Editor.

Zum Thema: Monster Energy Supercross 4: Mit Launch-Trailer für PS5 und PS4 veröffentlicht

Mit diesem können eigene Strecken erschaffen und anschließend mit anderen Spielern befahren werden, während der Online-Multiplayer von „Monster Energy Supercross 5“ erstmals Cross-Generation-Lobbys zwischen den einzelnen Konsolen-Familien ermöglicht. PlayStation 4-Spieler können als erstmals zusammen mit PlayStation 5-Nutzern die Strecken unsicher machen oder sich an die Herausforderungen von „Compound“ wagen.

„Monster Energy Supercross 5“ erscheint 2022 unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung.

Weitere Meldungen zu Monster Energy Supercross 5.