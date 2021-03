Monster Energy Supercross 4: Mit Launch-Trailer für PS5 und PS4 veröffentlicht

Mit "Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4" erreicht das nächste Rennspiel aus dem Hause Milestone den weltweiten Markt. Der Launch-Trailer liefert Einblicke.

Vorbesteller können heute loslegen.

Milestone und Feld Entertainment machen mit einem Trailer auf die Veröffentlichung von „Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4“ aufmerksam. Laut der offiziellen Pressemeldung erfolgte die Bereitstellung zunächst nur für Vorbesteller der Versionen für PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One. Der reguläre Launch soll am 11. März 2021 nachgeholt werden. Weiter unten seht ihr einen neuen Trailer.

Zu den Features von „Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4“ zählt der Karrieremodus. Darin könnt ihr die Ranglisten erklimmen und eure Gameplay-Erfahrung individualisieren.

„Die angehenden Profis starten ihren Karriereweg bei den Futures und müssen sich bis an die Weltspitze durchkämpfen. Dies bedeutet, dass Spieler ihre Fähigkeiten auf diesem Weg permanent verbessern müssen und dabei wird der Talentbaum eine entscheidende Rolle spielen. Während den Rennen, Spezial-Events, Trainings und den Journals können Punkte erspielt werden, die für spezifische Veränderungen ausgegeben werden und die Perfomance des Fahrers verbessern“, so die Macher.

Im Compound-Modus könnt ihr wiederum frei herumfahren oder gegen Freunde antreten, wobei es laut Hersteller viele Strecken und Sammlergegenstände zu entdecken gibt.

Auch der Track-Editor ist wieder mit von der Partie. Darin stehen Kombinationen mit der Tuff Blox, Starttor-Konstruktionen und weiteren Objekten zur Verfügung. „Dank des neuen Editors können Spieler ihre Fahrer und Bikes mit Unmengen neuer Inhalte frei anpassen. Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 bietet hierfür 110 offizielle Marken für Veränderungen die sich auf das Aussehen der Bikes oder die Performance auswirken“, heißt es weiter.

Weitere Meldungen zu Milestone:

Der Multiplayer unterstützt wiederum Dedicated Server. Darüber hinaus können sich Spieler in „Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4“ in der offiziellen eSport-Monster-Energy-Supercross-Meisterschaft messen. Nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4