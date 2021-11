Spieleverschiebungen: Journalist zeigt seine Sammlung aus Verschiebungsmeldungen

In diesem Jahr wurden die Gamer mit einer regelrechten Verschiebungswelle konfrontiert. Eine Sammlung des Videospieljournalisten Mark Brown zeigt auf, wie viele Erscheinungstermine in der vergangenen Zeit nach hinten verschoben werden mussten. Die Anzahl liegt bei über 50 Verschiebungen.

Mark Brown ist ein britischer Videospieljournalist, der mit seinem YouTube-Kanal „Game Maker’s Toolkit“ große Reichweite erlangt hat. Darüber hinaus machte sich Brown die Mühe, alle Verschiebungsmeldungen von Entwicklern und Publishern der nahen Vergangenheit zu sammeln.

Seine dadurch entstandende Kollektion präsentierte der Brite nun der Öffentlichkeit: In 13 Twitter-Beiträgen sehen wir insgesamt über 50 Verschiebungs-Tweets.

„Ihr könntet damit eine Galerie füllen“

Die einzelnen Beiträge enthalten spöttische Kommentare des Journalisten, wie zum Beispiel „ist das Kunst?“ oder „ihr könntet damit eine Gallerie füllen„. In einem Tweet meint er scherzhaft: „Jemand soll bitte ein Tumblr-Account eröffnen, meine Festplatte ist voll„. An anderer Stelle verspricht er, pro 100 Retweets einen weiteren Beitrag mit vier Entwicklermeldungen abzusetzen. Die Inhalte sind ihm jedenfalls nicht so schnell ausgegangen.

Die Gründe für eine Verschiebung können vielfältig sein. Meistens lieferten die Verantwortlichen jedoch die gleiche Begründung: Die Auswirkungen der weltweiten Corona-Krise. Die Entwicklerteams wurden dadurch gezwungen, in das heimische Büro umzuziehen, was die enge Zusammenarbeit der Entwickler erschwert hat. Oft wurde die Verzögerung auch damit begründet, dass schlichtweg mehr Entwicklungszeit benötigt wird.

Ein weiterer Grund könnte das Launch-Desaster von „Cyberpunk 2077“ gewesen sein, das als abschreckendes Beispiel für vorzeitige Veröffentlichungen gedient hat. Der katastrophale Zustand der Release-Version führte zu massiver Kritik in der Öffentlichkeit, weshalb sich der ein oder andere Publisher wohl genau überlegt hat, ob er ein Spiel unfertig auf den Markt wirft.

Unter den Meldungen tummeln sich natürlich bekannte Beispiele wie „Cyberpunk 2077“ oder „Dying Light 2“. Doch auch zahlreiche andere Titel waren von mindestens einer Verschiebung geplagt. Die folgende Tweet-Sammlung zeigt nahezu alle Videospiele, die in der kürzlichen Vergangenheit ihren eigentlichen Release-Termin verpasst haben.

