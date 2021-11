Far Cry 6: So schließt ihr Funkstille im Vaas Wahnsinn-DLC erfolgreich ab – Guide, Tipps

Im Rahmen der Hauptmission des "Far Cry 6"-DLCs "Vaas: Wahnsinn" müsst ihr drei Teile eines silbernen Dolches finden. Wir helfen euch dabei, das Fragment in der Quest "Funkstille" zu ergattern.

Inzwischen veröffentlichte Ubisoft mit „Vaas: Wahnsinn“ den ersten DLC zum Open-World-Shooter „Far Cry 6“. In dessen Hauptstory verfolgt ihr die Mission „Citras Krieger“, in deren Verlauf ihr insgesamt drei Teile eines silbernen Dolches sammeln müsst. Wir helfen euch nachfolgend dabei, das Fragment in der Mission Funkstille zu ergattern.

Far Cry 6: Ein bekanntes Schiff und vier Funkgeräte

Euer Weg führt euch in eine riesige Höhle, in der euch zunächst sicherlich ein vertrautes Schiff ins Auge fallen wird: die Medusa. Hierbei handelt es sich um das Schiff, das Vaas und seine Piratencrew in „Far Cry 3“ als Kommunikationsbasis genutzt haben. Eure Missionsziele warten an Bord des Schiffs.

Um das Objekt der Begierde zu erhalten, müsst ihr auf dem Schiff vier Funkgeräte zerstören. Dies erledigt ihr, indem ihr die Aktionstaste betätigt oder indem ihr ein Gerät mit eurer Machete bearbeitet. Doch Achtung: Nachdem ihr ein Funkgerät zerstört habt, erscheinen mehrere Gegner auf der Bildfläche. Unter diesen befindet sich oft auch mindestens ein Jason Brody-Klon, die bekanntlich mehr aushalten als die Standardgegner.

Abhängig von eurem Spielstil empfehlen sich hierbei Kräfte, die eure Gesundheit und Widerstandsfähigkeit erhöhen. Lautloses oder vorsichtiges Vorgehen sind hier eher weniger gefragt, sondern vielmehr ein offensiver Spielstil. Passend dazu solltet ihr auch die eine oder andere durchschlagskräftige Waffe im Gepäck haben.

Sobald ihr das vierte Funkgerät zerstört habt, ist die Mission „Funkstille“ erfolgreich abgeschlossen und eine kurze Zwischensequenz startet. Begebt euch anschließend in den Kontrollraum, um das Fragment des Silberdrachendolches einzusammeln. Anschließend könnt ihr euch den beiden noch fehlenden Teilen des Dolches zuwenden. Solltet ihr dabei ebenfalls Hilfe brauchen, werft gerne einen Blick auf unsere entsprechenden Guides. Ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß mit „Far Cry 6“ und „Vaas: Wahnsinn“.

Wie gefiel euch die Mission „Funkstille“ in „Vaas: Wahnsinn“?

