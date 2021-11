Far Cry 6: Vaas Wahnsinn erscheint morgen – Gameplay veröffentlicht

„Far Cry 6“ bekommt in Kürze Zusatzinhalte. Wie Ubisoft in den Abendstunden bekanntgab, wird „Vaas: Wahnsinn“ am 16. November 2021 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht.

Erfahrt ein Roguelite-Genre inspiriertes Erlebnis

In der Erweiterung schlüpft ihr in die Rolle von Vaas, dem Bösewicht aus „Far Cry 3“, der seine Rolle in einem vom Roguelite-Genre inspirierten Erlebnis wieder aufnimmt. Darin startet ihr zunächst mit einer Pistole bewaffnet und seid bestrebt, euch zu verteidigen. Später müssen neue Waffen gefunden und Power-Ups freigeschaltet werden, um stärker zu werden und tiefer in die Abgründe von Vaas‘ Psyche einzudringen.

„Vaas: Wahnsinn verbindet intensive Action mit einer spannenden Geschichte und bietet eine einzigartige Gelegenheit, Vaas‘ Vergangenheit, seine persönlichen Dämonen und seine Beweggründe besser zu verstehen“, so Ubisoft in der heutigen Pressemeldung.

„Vaas: Wahnsinn“ ist ein Teil des Season-Pass-Angebotes, das sich aus drei großen Erweiterungen zusammensetzt. Im Januar und März 2022 folgen die Erweiterungen “Pagan: Kontrolle” und “Joseph: Kollaps”. Die weiteren Bestandteile des Season Passes könnt ihr euch hier anschauen.

Weitere Meldungen zu Far Cry 6:

Gespielt werden kann der Shooter seit einigen Monaten: „Far Cry 6“ erschien am 7. Oktober 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC und Google Stadia. Bis zum DLC-Release (und darüber hinaus) könnt ihr in unserer Themen-Übersicht weitere Details zum Shooter nachlesen.

Update: Wir haben diese Meldung um ein Video erweitert, das Gameplay aus dem Vaas-DLC zeigt. Spoiler gibt es gratis dazu.

Weitere Meldungen zu Far Cry 6.