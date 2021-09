Far Cry 6: Post-Launch-Plan samt Season Pass vorgestellt

Auch nach dem Launch wird "Far Cry 6" mit Inhalten bestückt. Was euch erwartet, verrät der inzwischen veröffentlichte Content-Plan, der unter anderem einen Season Pass umfasst.

Diese Inhalte erwarten euch in den kommenden Wochen.

Ubisoft hat die Post-Launch-Pläne für „Far Cry 6“ vorgestellt. Einmal mehr wird es einen Season Pass geben, der drei DLC-Episoden umfasst. Hinzu kommen aber auch allerhand kostenlose Inhalte, mit denen ihr eure Zeit im Shooter kurzweiliger gestalten könnt.

Der Season Pass von „Far Cry 6“ ist in den 100 bis 200 Euro teuren Gold-, Ultimate- und Collector’s Edition bereits enthalten und kann auch separat erworben werden. Die damit verknüpften DLC-Episoden lassen euch in die Rollen von Vaas Montenegro, Pagan Min and Joseph Seed schlüpfen.

Sie bringen unter anderem ein „Die and Retry“-Erlebnis mit sich, das durch das Roguelite-Genre inspiriert wurde. „Anfangs lediglich mit einer Pistole zur Selbstverteidigung ausgerüstet, müssen neue Waffen gefunden und Kräfte freigeschaltet werden, um an Stärke zu gewinnen und tiefer in die Schurken-Psychen einzutauchen“, so Ubisoft.

Jeder DLC soll euch die „einzigartige Gelegenheit“ geben, die Vergangenheit, persönlichen Dämonen und Motivationen jedes Bösewichts zu verstehen.

Season Pass-Inhalte in der Übersicht:

Drei DLC-Episoden, die alleine oder im Koop mit einer zusätzlichen Person spielbar sind – auch wenn diese den Season Pass nicht besitzt. Episode 1: “Vaas: Wahnsinn” geplante Veröffentlichung im November 2021. Episode 2: “Pagan: Kontrolle” geplante Veröffentlichung im Januar 2022. Episode 3: “Joseph: Kollaps” geplante Veröffentlichung im März 2022.

„Far Cry 3 Blood Dragon“: Mit dem Besitz des Season Pass bekommen Spieler auf dem Windows PC das Originalspiel aus dem Jahr 2013, während Spieler auf der Konsole und auf Stadia die „Far Cry 3 Blood Dragon: Classic Edition“ erhalten.

Das Blood Dragon-Set, das sieben Gegenstände, die im Hauptspiel nutzbar sind, beinhaltet: Ein Outfit: Blood Dragon-Ausstattungsgarnitur Zwei Waffen: AJM9 und Kobracon Ein Fahrzeug: Omega Enforcer Ein Waffen-Talisman: KillStar Einen Vierbeiner-auf-Abruf: K-9000 Einen Fahrzeug-Chibi: Blood Dragon-Chibi



Die kostenlosen Inhalte

Darüber hinaus soll „Far Cry 6“ regelmäßig mit kostenlosen Inhalten erweitert werden. Folgende Inhalte sind geplant:

Wöchentliche Aufstände: Direkt nach der Veröffentlichung von „Far Cry 6“ und nach Abschluss der Hauptkampagne stellen Anhänger von Antón Castillo auf ganz Yara Gefahren dar, die es zu eliminieren gilt. Als Belohnung gibt es Ausrüstungs-Updates.

6 Sondereinsätze: Diese Operationen finden in neuen Bereichen der Welt statt und führen neue Spielmechaniken ein. Es gilt Antóns Waffenhändlern instabile Chemiewaffen abzunehmen und Evakuierungspunkte zu erreichen, bevor die erbeuteten Waffen überhitzen. Bei den beiden ersten Standorten handelt es sich um Mesozoico und Maceo. Sie werden bereits am Tag der Veröffentlichung verfügbar sein. Weitere vier Karten sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

3 Crossover-Missionen mit Gästen und bekannten Marken – Danny Trejo, Rambo und Stranger Things.

Später sollen weitere Inhalte angekündigt werden.

„Far Cry 6“ wird am 7. Oktober 2021 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC auf den Markt gebracht. Ebenfalls kann der Shooter über Stadia und Amazon Luna gespielt werden. Mehr zu „Far Cry 6“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

