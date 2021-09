Far Cry 6: Der vielversprechende Shooter im ausführlichen Deep-Dive-Trailer vorgestellt

Anfang des kommenden Monats erscheint der First-Person-Shooter "Far Cry 6" für die Konsolen und den PC. Was es mit dem Shooter spielerisch auf sich hat, verrät euch der ausführliche Deep-Dive-Trailer.

"Far Cry 6" erscheint Anfang Oktober 2021.

Über mangelnden Nachschub können sich Anhänger des Shooter-Genres in den kommenden Monaten sicherlich nicht beschweren.

Zu den potenziellen Highlights gehört Ubisofts „Far Cry 6“, das in wenigen Wochen für die Konsolen und den PC erscheint. Um den Spielern noch einmal einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Far Cry 6“ auf sie zukommt, bedachte uns Ubisoft heute mit einem ausführlichen Deep-Dive-Trailer. Dieser bringt es auf eine Laufzeit von mehr als sechs Minuten und stellt euch verschiedene Aspekte des kommenden Open-World-Shooters im Detail vor.

Das Paradies steht vor einer Revolution

„Far Cry 6“ wird am 6. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie die beiden Streaming-Dienste Stadia beziehungsweise Luna veröffentlicht. In „Far Cry 6“ verschlägt es euch auf eine malerische tropische Insel, die von einem Präsidenten mit eiserner Faust regiert und unterdrückt wird.

Während der Despot seinen Sohn auf die Übernahme der Macht vorbereitet, schließen sich die Spieler in der Rolle des Ex-Militärs Dani Rojas der Revolutionsgruppe „Libertad“ an, die sich das Ziel auf die Fahne geschrieben hat, den Präsidenten zu stürzen und der Insel ihre Freiheit zurückzubringen.

