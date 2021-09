Far Cry 6: Kostenloses Upgrade auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S bestätigt

Der kommende Open-World-Shooter „Far Cry 6“ wird am 7. Oktober 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, den PC, Amazon Luna und Google Stadia erscheinen. Nun hat der verantwortliche Publisher Ubisoft eine wichtige Information mitgeteilt, die vor allem für Spieler interessant sein dürfte, die noch keine Next-Gen-Konsole ergattern konnten.

Demnach wird man bei „Far Cry 6“ ein kostenloses Upgrade auf die Next-Gen-Fassung anbieten. Dazu heißt es von offizieller Seite: „Kauft Far Cry 6 auf Xbox One oder PlayStation 4 und erhaltet das Upgrade auf die Xbox Series X/S- oder die PlayStation 5-Version ohne Zusatzkosten.“

Somit muss man auch nicht befürchten, dass man noch einmal Geld in die Hand nehmen muss, um die Next-Gen-Fassung zu erhalten. Dementsprechend kann man auch in Zukunft auf ein Upgrade zurückgreifen, wenn man noch keine PlayStation 5 besitzt.

Mehr zum Thema: Far Cry 6 – El Este-Region, Waffen und mehr in der ausführlichen Gameplay-Demo präsentiert

In „Far Cry 6“ werden sich die Spieler in Yara einem Widerstand anschließen und in den Krieg gegen den Präsidenten Antón Castillo ziehen, der seinen Sohn bereits auf eine zukünftige Machtübernahme vorbereitet und sein Land zu altem Glanz führen möchte. Dabei kann man auch auf ein reichhaltiges Arsenal an Waffen zurückgreifen, die auch etwas verrückt sein können.

Buy Far Cry 6 on Xbox One or PlayStation®️4 game and upgrade to the Xbox Series X|S or PlayStation®️5 version at no additional cost.

— Far Cry 6 (@FarCrygame) September 7, 2021