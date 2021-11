Far Cry 6: Danny Trejo-Mission wurde mit dem neuen Patch entfernt

Far Cry 6:

Der Open-World Shooter "Far Cry 6" hat ein neues Update erhalten. Da man die Danny Trejo-Mission zu früh veröffentlicht hatte, hat man sie mit dem Patch erst einmal wieder aus dem Spiel entfernt. Es wurden jedoch auch weitere Anpassungen vorgenommen.

"Far Cry 6" bekommt in den nächsten Monaten weitere Inhalte.

Vor wenigen Wochen veröffentlichte Ubisoft den Open-World Shooter „Far Cry 6“ für die Konsolen und den PC. Nun haben die Entwickler bereits das zweite Titelupdate veröffentlicht und eine bedeutende Änderung vorgenommen.

Die Kooperation sollte erst im Dezember erfolgen

Die Mission „Dani & Danny vs Everybody“, die den „Machete“-Schauspieler Danny Trejo ins Spiel bringt, wurde aus dem Spiel entfernt, da sie laut Ubisoft aus Versehen zu früh veröffentlicht wurde. Die finale Version der Mission soll in der nahen Zukunft erscheinen. Zunächst soll in diesem Monat die erste DLC-Erweiterung namens „Insanity Vaas“ auf den Markt gebracht werden und euch die Kontrolle über den beliebten Antagonisten aus „Far Cry 3“ gewähren. Die Danny Trejo-Mission ist hingegen für Dezember geplant.

In der Mission erhält man einen Anruf von Juan, der Dani darum bittet seinen Freund Danny Trejo zu treffen, um ihm zu helfen. Und gemeinsam schmeißen sich die Namensvetter in die Schlacht. Am 9. November 2021 wird auch eine neue Spezialoperation namens „Los Tres Santos“ ins Spiel kommen, die mit dem Patch bereits unterstützt wird.

Des Weiteren haben die Entwickler einige Quality of Life-Verbesserungen vorgenommen, sodass man unter anderem die Titelsequenz überspringen kann und ein neues Tutorial erhalten hat. Die vollständigen Patchnotes kann man bei Interesse in den offiziellen Foren nachlesen.

„Far Cry 6“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, den PC, Google Stadia und Luna erhältlich.

