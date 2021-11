Far Cry 6: Update 1.04 mit wöchentlichen Herausforderungen und mehr steht bereit – Changelog

Unter der Versionsbezeichnung 1.04 wurde nun das neueste Update zum Anfang Oktober veröffentlichten Open-World-Shooter „Far Cry 6“ ins Rennen geschickt, das verschiedene Neuerungen und Verbesserungen mit sich bringt.

Zu den Highlights des Updates 1.04 gehören sicherlich die täglichen und wöchentlichen Herausforderungen, mit denen die verantwortlichen Entwickler von Ubisoft für zusätzliche Abwechslung und Kurzweil in der Welt von „Far Cry 6“ sorgen möchten. Es versteht sich sicherlich von selbst, dass ihr mit dem erfolgreichen Abschluss der Herausforderungen kleinere und exklusive Belohnungen freischalten könnt.

Der Changelog fasst die Neuerungen zusammen

Ebenfalls mit von der Partie ist eine neue Spezial-Operation in Form von „Los Tres Santos“, die allerdings erst ab dem kommenden Dienstag, den 9. November 2021 freigeschaltet wird beziehungsweise in Angriff genommen werden kann. Des Weiteren nahmen sich die Entwickler von Ubisoft des Feedbacks der Community an und besserten auf Basis dessen nach, indem die Respawn-Rate der Gegner in Gebieten wie „José’s Island“ und „Martínez“ angepasst wurde.

Abgerundet wird das Update auf die Version 1.04 von diversen Quality-of-Life-Verbesserungen, Bugfixes und Performance-Optimierungen. Alle weiteren Details zu den gebotenen Neuerungen und Verbesserungen entnehmt ihr dem offiziellen Changelog, den ihr hier findet.

„Far Cry 6“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia erhältlich.

