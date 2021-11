GTA Trilogy – The Definitive Edition: Unfertiger VR-Modus im Quellcode entdeckt

Nach dem technisch durchwachsenen Launch wurde die „GTA Trilogy – The Definitive Edition“ in der vergangenen Woche mit dem Update auf die Version 1.02 bedacht.

Wie sich nun herausstellte, brachte der besagte Patch nicht nur technische Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich. Stattdessen stießen die Nutzer im Quellcode auf einen unfertigen VR-Modus, der es den Spielern ermöglichen würde, die Spielwelten in der First-Person-Perspektive zu erkunden. Die Tatsache, dass der Modus lediglich über das Debug-Menü gefunden werden kann und dort mit dem Befehl „GTA.VR.1“ versehen wurde, deutet darauf hin, dass wir es hier in der Tat mit einem möglichen VR-Modus und nicht etwa einem simplen Wechsel in die First-Person-Perspektive zu tun haben.

„Es gibt einen Unreal-Debug-Befehl für GTA VR, der jedoch ein wenig unvollendet aussieht. Vielleicht wäre es cool, wenn sie dies als First-Person-Option implementieren würden? Es spielt ziemlich gut. Schießereien und Schläge müssen optimiert werden, wäre super cool für Screenshots!“, so Ben Walker von „Rockstar Intel“.

Unklar ist aktuell noch, was es mit dem Ganzen auf sich hat. Denkbar wäre zum einen, dass in der Tat an einer VR-Unterstützung gearbeitet wird, die zu einem späteren Zeitpunkt den Weg in die „GTA Trilogy – The Definitive Edition“ findet. Möglicherweise haben wir es hier aber auch nur mit einem internen Testlauf zur Oculus Quest 2-Version von „GTA: San Andreas“ zu tun, der schlichtweg nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war.

Die Entwickler von Rockstar Games selbst wollten sich zu den aktuellen Spekulationen bisher nicht äußern.

There is a debug Unreal command for GTA VR but it looks a little bit unfinished. Maybe it would be cool if they implemented this as a first-person option? It plays pretty well. Gunfights and punching will need tweaking, would be super cool for screenshots! pic.twitter.com/pxq5ivwGOA

— Ben (@videotech_) November 20, 2021