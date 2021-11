Transient Extended Edition: Termin für PS4 und Trailer zum Cyberpunk-Horrorspiel

Das Cyberpunk-Horrorspiel „Transient“ wird am 8. Dezember 2021 als „Transient: Extended Edition“ für PlayStation 4, Xbox One und Switch erscheinen, wie der Publisher Iceberg Interactive und der Entwickler Stormling Studios heute bekanntgaben. Die PC-Version wird am selben Tag ein kostenloses Upgrade auf die Extended Edition erhalten.

4K und zusätzliches Gameplay

Die „Transient: Extended Edition“ enthält zusätzliches Gameplay, ein neues Ende und eine Reihe von Verbesserungen. Die ultimative Version wird in einer 4K-Auflösung präsentiert und bietet HDR-Unterstützung, zusätzliche Trophäen/Erfolge, mehrere Speicherstände und verbesserte Controller- und Force-Feedback-Unterstützung.

In „Transient“ taucht ihr in eine dystopische Welt ein und untersucht, was mit euch und euren Freunden geschieht. Dabei löst ihr Rätsel, hackt Systeme und erkundet andere Dimensionen. Ziel ist es, eine Wahrheit zu ergründen, die laut Hersteller euren Verstand zerreißen könnte.

„In einer fernen, postapokalyptischen Zukunft lebt das, was von der Menschheit übrig geblieben ist, in einer geschlossenen Zitadelle, die geschaffen wurde, um in der rauen Umgebung zu überleben“, so die Macher.

In der letzten Zuflucht der Menschheit stolpert Randolph Carter, ein Mitglied der berüchtigten Hackergruppe ODIN, eher zufällig über eine schockierende Wahrheit. Gleichzeitig werfen die Geschehnisse eine Frage auf, die seinen Verstand zerstören und dazu führen könnte, dass Randolph Carter seine komplette Existenz in Frage stellt.

Bisherige Meldungen zu Transient:

Nachfolgend seht ihr einen Trailer zu „Transient“. Mehr zum Spiel ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Transient.