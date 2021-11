MXGP 2021: Rennspiel für PS5 und PS4 veröffentlicht

"MXGP 2021" hat den hiesigen Markt erobert. Gespielt werden kann das Rennspiel unter anderem auf der PS5 und PS4. Ein Trailer zeigt, was euch erwartet.

Milestone hat heute „MXGP 2021“ veröffentlicht. Es kann ab sofort auf den Konsolen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC gespielt werden.

Das Rennspiel lässt euch in die Rollen von 40 Fahrern der MXGP- und MX2-Klassen schlüpfen und die offiziellen Strecken der Championship 2021 befahren. Zu den Funktionen des Titels gehört unter anderem ein Karrieremodus, der euch durch die Aktivitäten eines Rennfahrers führen soll.

Originalstrecken, Wegpunkt-Modus und mehr

„Spieler starten ihre Reise in der MX2 Championship, um es in die prestigeträchtige MXGP-Klasse zu schaffen und Geschichte zu schreiben“, so die Macher. Der Karrieremodus umfasst Transferfenster, Verträge, ein persönliches Team, Herausforderungen sowie zusätzlichen Aktivitäten.

„MXGP 2021“ umfasst ebenfalls vier Originalstrecken aus der Geschichte der Rennserie: Sowohl Ottobiano (Italien), Ernée (Frankreich), Leon (Mexiko) sowie Agueda (Portugal) sind im Singleplayer- als auch im Multiplayer-Modus verfügbar.

Mit dem Wegpunkt-Modus kommt die Möglichkeit hinzu, im Playground-Modus Rennen auszutragen sowie eigene Herausforderungen zu erstellen und mit Freunden zu teilen. Ebenfalls ist es möglich, Strecken anderer Spieler aus der Community-Datenbank herunterladen.

Auch einen Multiplayer-Modus bietet „MXGP 2021“. Laut Milestone bietet er mehrere Verbesserungen wie beispielsweise Qualifikationsrennen über Online-Lobbys. Für Abwechslung sollen die selbsterstellten Strecken, auf denen ebenfalls Rennen online mit anderen Spielern ausgetragen werden können, dienen.

Obendrauf gibt es einen Strecken-Editor. Hier könnt ihr eigene Strecken gestalten, das Spielerlebnis erweitern und euch als Track-Designer hervortun. Sämtliche Kreationen dürfen geteilt und von der gesamten Community heruntergeladen werden. Kaufen könnt ihr „MXGP 2021“ für rund 60 Euro im PlayStation Store. Auf Metacritic wurden bislang keine Tests hinterlegt.

