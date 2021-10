MXGP 2021: Nachfolger mit Trailer, Details und Releasetermin angekündigt

Mit "MXGP 2021" kündigten die Entwickler von Milestone Interactive das offizielle Rennspiel zur aktuellen Saison an. Der Release des Nachfolgers erfolgt bereits im kommenden Monat.

"MXGP 2021" erscheint im November 2021.

Wie die Entwickler von Milestone Interactive bekannt gaben, arbeitet das Studio aktuell an „MXGP 2021“, dem offiziellen Videospiel zur laufenden Saison.

Neben den Fahrern und den Bikes der aktuellen Saison ist in „MXGP 2021“ ein Karriere-Modus mit von der Partie, in dem ihr in der „MX2 Championship“ startet und nach und nach die Karriereleiter erklimmt. Um den Karriere-Modus entsprechend spannend zu inszenieren, warten Verhandlungen mit Sponsoren, Teamwechsel oder exklusive Herausforderungen und Events.

Ein verbesserter Multiplayer und mehr versprochen

Zu den weiteren Inhalten, auf die ihr euch in „MXGP 2021“ freuen dürft, gehören die vier ikonischen Rennen Ottobiano (Italien), Ernée (Frankreich), Leon (Mexiko) sowie Agueda (Portugal), die in diesem Jahr ein Comeback feiern. Ebenfalls wieder geboten wird der Strecken-Editor, in dem ihr euch kreativ ausleben könnt, indem ihr eigene Rennstrecken erstellt und diese mit der internationalen Community teilt.

Auch der eigene Fahrer und das eigene Bike können dank über 100 unterschiedlicher Objekte individuell gestaltet werden. Den Schlusspunkt setzt in diesem Jahr der überarbeitete Online-Multiplayer, der durch Features wie Lobbys mit Qualifikationen erweitert wurde.

„MXGP 2021“ erscheint am 30. November 2021 und somit schon Ende des kommenden Monats. Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung.

