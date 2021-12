Warframe: Neue Story-Erweiterung „The New War“ hat einen Termin und einen Trailer erhalten

Allzu lange werden Spieler nicht mehr auf die nächste "Warframe"-Erweiterung warten müssen. Digital Extremes hat einen offiziellen Erscheinungstermin für "The New War" bekanntgegeben.

Die zuständigen Entwickler von Digital Extremes haben einen offiziellen Erscheinungstermin für die neue Story-Erweiterung des Actiontitels „Warframe“ bekanntgegeben. Demnach wird „The New War“ ab dem 15. Dezember 2021 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC zur Verfügung stehen.

Das ambitionierteste Projekt der „Warframe“-Geschichte

Dabei dürfen die Spieler die bisher größte narrative Erweiterung der „Warframe“-Geschichte erwarten. In drei Akten soll eine massive Sentient-Invasion erzählt werden, die die Spieler über 16 Planeten und durch drei offene Spielwelten jagen lässt. Darunter finden sich auch einige noch unbekannte Gebiete. Die Geschichte wird zudem aus den Perspektiven mehrerer Charaktere erzählt.

Digital Extremes hatte in der Vergangenheit bereits betont, dass es bei „The New War“ um die „ambitionierteste Sache“ handelt, die sie jemals gemacht haben. Allerdings muss man bereits eine Menge „Warframe“ gespielt haben, um die neuen Geschichten spielen zu können. Demnach muss man „Natah“, „The Second Dream“, „The War Within“, „Chains of Harrow“, „Apostasy Prologue“, „The Sacrifice“, „Chimera Prologue“, „Erra“, „The Maker“, „Rising Tide“ und „Heart of Deimos“ abgeschlossen haben. Zudem muss man einen „Archwing“, einen „Railjack“ und einen „Necramech“ gebaut sowie einen Operator freigeschaltet haben.

Auf der offiziellen Seite kann man noch einmal entsprechende Details zu den neuen Inhalten und den Anforderungen finden. Ein Trailer stimmt schon einmal auf das Abenteuer ein.

