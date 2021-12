Nintendo: Indie World Showcase mit Termin angekündigt

Nintendo hat angekündigt, dass morgen ein weiterer Indie World Showcase stattfinden wird. Die Ausstrahlung soll am 15. Dezember 2021 um 18 Uhr unserer Zeit erfolgen. Nintendo verspricht einen Livestream mit einer Länge von etwa 20 Minuten, in dessen Zuge „Informationen über kommende Indie-Spiele für Nintendo Switch“ enthalten sind.

Was wird Nintendo zeigen?

Was genau die Zuschauer sehen werden, bleibt abzuwarten. Viele Spieler dürften jedoch darauf hoffen, endlich ein Update zum mit Spannung erwarteten „Hollow Knight: Silksong“ zu bekommen. Die Metroidvania-Fortsetzung wurde bei mehreren großen und kleineren Ereignissen des Jahres vermisst. Und auch der Entwickler Team Cherry zeigte sich in letzter Zeit wenig auskunftsfreudig.

Anfang 2021 teilte der Entwickler mit, dass sich das Spiel in der letzten Testphase befindet, ohne dass Details zum Veröffentlichungstermin genannt wurden. Später in diesem Jahr deutete ein Leak in der GeForce Now-Datenbank darauf hin, dass „Hollow Knight: Silksong“ im Februar 2022 erscheinen wird. Auch wurde vor kurzem die GOG-Seite des Spiels aktualisiert.

Ebenfalls als heiße Kandidaten für den Indie World Showcase gelten „Oxenfree 2: Lost Signals“ und „OlliOlli World“. Hinzukommen viele weitere Indie-Spiele, die in den nächsten Monaten für die Nintendo Switch erscheinen werden.

Bei der letzten Indie World-Veranstaltung wurde unter anderem „Bomb Rush Cyberfunk“ als zeitlich begrenzter Konsolenexklusivtitel bestätigt. Vielleicht erhalten wir ein genaueres Veröffentlichungsdatum als das aktuelle Zeitfenster 2022.

Die Übertragung des Nintendo Indie World-Streams könnt ihr auf Nintendos YouTube-Kanal bzw. über den nachfolgend eingebetteten Player verfolgen. Die Veranstaltung beginnt morgen, am 15. Dezember, um 18 Uhr deutscher Zeit.

