Rec Room: PS5-Version im PlayStation Store zum Download

Das seit einigen Jahren für die PS4 erhältliche "Rec Room" wurde inzwischen in einer angepassten Version für die PS5 veröffentlicht. Und es bleibt dabei: Die Social-App könnt ihr kostenlos aus dem PlayStation Store laden.

Mit „Rec Room“ wurde vor einigen Jahren auf zahlreichen Plattformen ein sozialer Treffpunkt für Spieler veröffentlicht, darunter Smartphones, Konsolen und VR-Headsets. In dieser Woche gesellte sich eine Plattform hinzu.

So kann „Rec Room“ inzwischen auch in einer angepassten Version auf der PS5 in Angriff genommen werden, nachdem die PS4-Fassung schon seit 2017 im PlayStation Store verweilt. Nachfolgend haben wir die Produkteinträge im PS Store verlinkt:

Die App ist kostenlos und nicht nur ein Ort, an dem ihr virtuell mit Freunden abhängen könnt. Auch ist es möglich, Spiele zu nutzen und eure eigenen Erfahrungen zu erstellen. Vorteilhaft ist es dabei, dass „Rec Room“ auf zahlreichen Plattformen verfügbar ist, sodass eine recht große Community aktiv ist.

Offiziell heißt es dazu: „Spiele Multiplayer-Spiele wie Paintball oder chille einfach im Park. Entdecke Tausende von Spielern erstellte Räume, mit täglich neuen. Oder baue deine eigenen Räume mit Freunden. Es ist plattformübergreifend und kostenlos, also komm und mach mit!“

„Rec Room“ kam ursprünglich im Jahr 2016 auf den Markt. Seitdem summierte sich die Community auf rund 37 Millionen Spieler, die sich weltweit mindestens einmal in die Welten von „Rec Room“ gestürzt haben. Und auch neue Inhalte gibt es regelmäßig. So wurde im vergangenen September ein neues Fahrzeugerlebnis hinzugefügt. Es gibt Spielern die Möglichkeit, mit bis zu sechs Freunden gegeneinander anzutreten.

Außerdem profitieren Spieler auf der PS5 direkt vom Winter Wonderland-Update, das neue Outfits, Spiele und Weihnachtsspaß bietet. Nachfolgend könnt ihr euch einen nicht mehr ganz so neuen Trailer anschauen, der zeigt, was „Rec Room“ zu bieten hat.

