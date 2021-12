PS4 und PS5: Video zeigt die Spielehighlights 2022

Das Jahr 2021 ist so ziemlich beendet. Allerdings lockt das Jahr 2022 mit allerhand Spielehighlights. Einige davon wurden in einem Video zusammengetragen.

Das nächste "God of War" steht in den Startlöchern.

Sony hat über das hauseigene Youtube-Label „Inside PlayStation“ ein Video veröffentlicht, das sich einigen der 2022 erscheinenden PlayStation-Spiele für PS4 und PS5 widmet. Zu sehen sind darin mehrere der „besten PlayStation Games“ die euch im kommenden Jahr erwarten.

Die Spieleauswahl im Video startet mit dem herbeigesehnten „God of War Ragnarok“, das nach einer Verschiebung irgendwann nach dem Jahreswechsel für PS4 und PS5 erscheinen wird. Ebenfalls vorne mit dabei ist Guerillas „Horizon Forbidden West“. Hier könnt ihr euch darauf einstellen, dass es am 18. Februar 2022 auf PS4 und PS5 losgeht. Die erste Rating-Hürde wurde bereits genommen.

GT7, Dying Light 2 und mehr

Eines der weiteren Highlights des kommenden Jahres ist „Gran Turismo 7“. Auch das Rennspiel aus dem Hause Polyphony Digital wird für die beiden aktuell erhältlichen Sony-Konsolen PS4 und PS5 entwickelt. Fans sollten den 4. März 2022 rot im Kalender einkreisen.

Nicht exklusiv aber ebenfalls auf den PlayStation-Konsolen erscheint. Auch der Shooter schaffte es in das Video mit den Highlights des kommenden Jahres. Am 20. Januar 2022 soll der Launch erfolgen. Im Laufe der Woche wurde ein neues Video veröffentlicht, das euch einenwerfen lässt.

Reichlich Parkour und gefräßige Widersacher stehen in „Dying Light 2“ auf dem Plan. Sollte nichts dazwischen kommen, dann wird der Techland-Titel am 4. Februar 2022 unter anderem die PlayStation 4 und PS5 erobern. Bei vielen Spielern dürfte ebenfalls „Elden Ring“ auf der Einkaufsliste sein. Bandai Namco wird den From Software-Titel am 25. Februar 2022 für Konsolen und PC veröffentlichen.

Weitere Meldungen rund um Sony:

In das Video mit den Highlights 2022 schaffte es auch „Hogwarts Legacy“ von Avalanche Software. Der Titel befindet sich für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC in der Entwicklung und sollte eigentlich schon 2021 Debüt feiern.

Ebenfalls tauchen im Video die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“, „Stray“, „Forspoken“, „Tiny Tina’s Wonderlands“ und „Ghostwire Tokyo“ auf.

Jetzt seid ihr an der Reihe: Welche für PS4 und PS5 erscheinenden Spiele sind eure persönlichen Highlights des Jahres 2022?

