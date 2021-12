Sony lässt sich regelmäßig neue Patente sichern, von denen einige zeigen könnten, was uns voraussichtlich im kommenden Jahr mit PlayStation VR 2.0 erwartet. Das neuste Patent könnte allerdings mit der Konsole ansich in Verbindung stehen.

So deutet der Name des Patentes an, dass Sony ein skalierbares Spielkonsolen-CPU/GPU-Design für Heimkonsolen und Cloud-Gaming ins Auge gefasst hat. Bei einem genaueren Blick wird deutlich, dass das Patent zwei APUs in einer Konsole zeigt, was zur genannten Skalierbarkeit führen dürfte. Diese Konstruktion lässt ebenfalls darauf hoffen, dass die Hardware deutlich leistungsfähiger sein wird als das, was momentan auf dem Konsolenmarkt erhältlich ist.

Cloud-Gaming-Integration für Abwärtskompatibilität?

Nicht weniger interessant ist der Hinweis auf das Cloud-Gaming, wobei anzumerken ist, dass eines der früheren Abwärtskompatibilitätspatente von Sony ebenfalls mit diesem Patent aktualisiert wurde. In diesem Zusammenhang wäre es denkbar, dass der Cloud-Gaming-Aspekt für die Abwärtskompatibilitätsfunktionen genutzt wird.

Spekulationen zufolge könnte eine solche Technologie in der PS5 Pro verbaut werden. Allerdings würde sich der Funktionsumfang – und nicht nur die reine Leistung – erheblich von der aktuellen PS5 unterscheiden, was mehr als nur ein Upgrade wäre, wie wir sie in der vorherigen Konsolengeneration erlebt haben.

Ohnehin ist mit einer PS5 Pro nicht allzu bald zu rechnen. Prognosen zufolge wird im kommenden Jahr zunächst das neue Virtual Reality-System PlayStation VR 2.0 (inoffizielle Bezeichnung) veröffentlicht, sofern die COVID-19-Pandemie diesen Plänen keinen Strich durch die Rechnung macht.

Die PS4 Pro kam drei Jahre nach dem Standardmodell auf den Markt und richtete sich nicht zuletzt an Käufer der neuen 4K-Fernseher. Ob in den kommenden Jahren 8K-Geräte dermaßen etabliert werden, dass sie der neue Standard sind, bleibt hingegen abzuwarten.

Die PlayStation 5 wurde im vergangenen Jahr auf den Markt gebracht. Und seitdem gibt es ein massives Lieferproblem, das sich in den vergangenen Wochen kaum verbessert hat. Erst im kommenden Jahr sei mit einer Verbesserung zu rechnen, vermuten viele Branchenvertreter. Doch auch die Prognose, dass es im zweiten Halbjahr 2021 vorangeht und mehr Konsolen in den Regalen der Händler stehen werden, bewahrheitete sich nicht.

