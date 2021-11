PS5: Schnellerer Wechsel zwischen Apps? Ein Sony-Patent sorgt für Gesprächsstoff

Vor einigen Wochen äußerte sich Sonys Hideaki Nishino zur Zukunft der PlayStation 5 und versprach, dass die hauseigenen Entwickler „spannende Ideen für neue Features“ haben, die auf kurz oder lang den Weg auf die PlayStation 5 finden könnten.

Näher ins Detail ging Nishino diesbezüglich allerdings nicht, sodass nur spekuliert werden kann, an welchen neuen Features und Verbesserungen derzeit gearbeitet wird. Für Spekulationen und Gesprächsstoff sorgt in diesen Tagen ein frisch entdecktes Patent von Sony. In diesem wird eine Möglichkeit beschrieben, den Wechsel zwischen unterschiedlichen Applikationen auf der PlayStation 5 schneller beziehungsweise effizienter zu gestalten.

Sonys Version des Snap-Features?

Das im besagten Patent beschriebene Konzept erinnert ein wenig an das Snap-Feature der Xbox One, das es den Nutzern beispielsweise ermöglichte, einen Titel zu spielen und parallel dazu eine andere App wie Youtube zu nutzen. Aufgrund von Problemen mit dem knapp bemessenen Arbeitsspeicher der ursprünglichen Xbox One wurde dieses Feature jedoch wieder entfernt. Sonys Lösung wird im neuen Patent folgendermaßen beschrieben: „Das Fenster kann an die Benutzeroberfläche angeheftet werden und die Benutzersteuerung kann automatisch zu einer anderen Anwendung wechseln.“

„Um Musik zu streamen, muss der Videospielplayer möglicherweise die Ausführung der Videospielanwendung anhalten, zur Startseite zurückkehren und das Musikstreaming-Symbol auswählen“, so die Beschreibung des Patents weiter. „Bei einer Benutzereingabe, die ein Menü anfordert, wird das Menü in einer Schicht über mindestens einem Teil der ersten Inhaltsschicht basierend auf einer Ausführung einer Menüanwendung präsentiert.“

Das Patent und die komplette Beschreibung findet ihr hier. Wie so oft muss natürlich auch dieses Mal darauf hingewiesen werden, dass Patente nicht unbedingt Serienreife erlangen müssen. Daher bleibt abzuwarten, ob ein Feature dieser Art in der Tat den Weg auf die PlayStation 5 finden wird.

