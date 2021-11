PSVR 2.0: Patent könnte Design der Virtual Reality-Brille zeigen

Fünf Jahre nach dem PSVR-Launch dürstet es viele Spieler nach einem Nachfolger.

PlayStation VR konnte kürzlich den fünften Geburtstag feiern, was euch im November drei VR-Spiele beschert, die über PS Plus freigeschaltet werden. Auf dem neusten Stand der Technik ist PSVR allerdings nicht mehr, was Rufe nach einem Nachfolger lauter werden lässt. Dieser befindet sich tatsächlich in Arbeit und könnte schon im kommenden Jahr den Markt erobern.

Auch wenn PSVR 2.0 längst angekündigt wurde, ist zu den Features recht wenig bekannt. Vorgestellt wurden bisher nur die neuen Controller, bei denen eure einzelnen Finger eine zentrale Rolle einnehmen werden. Auch ist unklar, welches Design sich Sony für das neue PlayStation-VR-Modell ausgedacht hat. Ein am Wochenende entdecktes Patent, das mit PSVR 2.0wird, könnte die grobe Richtung vorgeben.

Im Patent beschreibt Sony das Design eines Head Mounted-Displays, das auf den Bildern kleiner wirkt als das aktuell erhältliche PlayStation VR. Die Hardware setzt sich aus zwei Teilen zusammen, darunter die vordere Einheit mit dem Display und weiteren technischen Komponenten und die hintere Einheit, die offenbar dem Tragekomfort zugute kommt. Beide Teile sind laut Patentbeschreibung elastisch miteinander verbunden.

Womöglich ist im hinteren Teil des späteren Headsets ein Teil der Technik verbaut, womit die gesamte Hardware weniger frontlastig wäre. Einen Auszug aus dem Patent zeigt der folgende Tweet. Die komplette Patentbeschreibung könnt ihr euch hier anschauen.

Looks like we have our first look at the design of PSVR2.

Sony filed this patent on October 21st.https://t.co/fs2zIhFoGN #PS5 pic.twitter.com/Y6CemAwV1s

— Okami Games (@Okami13_) October 30, 2021