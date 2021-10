PS Plus November 2021: Diese 6 (!!) Spiele wurden angekündigt

Auch im kommenden Monat November 2021 werden Abonnenten von PlayStation Plus natürlich mit den obligatorischen "Gratis"-Titeln versorgt. Wir verraten euch, auf welche Spiele ihr euch im Detail freuen dürft.

Die PlayStation Plus-Titel für den November 2021 wurden angekündigt.

In monatlichen Abständen werden Abonnenten des Online-Dienstes PlayStation Plus mit ausgewählten Spielen bedacht, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können, so lange das eigene Abo aktiv ist.

Am heutigen Donnerstag stellte Sony Interactive Entertainment die Titel vor, mit denen PlayStation Plus-Nutzer im kommenden Monat November 2021 bedacht werden. Wie aus den vergangenen Monaten bereits gewöhnt, unterstützen die PlayStation 4-Titel die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 und können daher auch auf Sonys neuer Konsole gespielt werden.

Welche Titel PlayStation Plus im November 2021 mit sich bringt, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

PS Plus im November 2021

Knockout City (PS4 & PS5)

Veröffentlicht am 21. Mai 2021

Metascore: 80

User-Score: 7.3

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

Veröffentlicht am 8. September 2020

Metascore: 72

User-Score: 70

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

First Class Trouble (PS4 & PS5)

Veröffentlichung im November 2021

The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR)

Veröffentlichung am 5. Mai 2020

Metascore: 79

User-Score: 8.2

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

The Persistence (PSVR)

Veröffentlicht am 21. Mai 2020

Metascore: 71

User-Score: –

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Until You Fall (PSVR)

Veröffentlicht am 29. September 2020

Metascore: 85

User-Score: 7.3

Regulärer Preis: 24,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Freigeschaltet werden die neuen PlayStation Plus-Titel wie gehabt am ersten Dienstag des neuen Monats zwischen 11 und 12 Uhr unserer Zeit. Im aktuellen Fall wäre das der 2. November 2021. Bis dahin habt ihr auch noch Zeit, euch die „Gratis“-Spiele des Monats Oktober 2021 zu sichern. Um welche Spiele es sich dabei handelt, erfahrt ihr hier.

Bei PlayStation Plus handelt es sich um einen Abo-Service von Sony Interactive Entertainment. Während die einmonatige Mitgliedschaft mit 8,99 Euro zu Buche schlägt, sind die Dreimonats- und Jahresmitgliedschaften für 24,99 Euro beziehungsweise 59,99 Euro erhältlich.

PlayStation Plus liefert euch nicht nur monatlich neue Spiele. Darüber hinaus räumt euch eine aktive Mitgliedschaft den Zugriff auf die Online-Features von PS4- und PS5-Spielen ein und versorgt euch zudem in regelmäßigen Abständen mit exklusiven Demos, Beta, Inhalten und Rabatten.

