PlayStation Now: Jahresabo aktuell zum Angebotspreis erhältlich – mit einem Haken

Wer kurz vor der kalten Jahreszeit darüber nachdenken sollte, ein PlayStation Now-Abo abzuschließen, bekommt von Sony Interactive Entertainment in diesen Tagen einen weiteren Anreiz geboten.

Wie das Unternehmen bekannt gab, könnt ihr euch das PlayStation Now-Jahresabo im PlayStation Store aktuell zum halben Preis sichern. Statt der gewohnten 59,99 Euro werden für zwölf Monate PlayStation Now also nur 29,99 Euro fällig. Dabei sind zwei Sachen zu beachten. Zum einen solltet ihr euch mit dem Abschluss des Jahresabos nicht allzu viel Zeit lassen. Wie sich dem Produkteintrag im PlayStation Store entnehmen lässt, endet das Angebot nämlich schon am kommenden Sonntag, den 31. Oktober 2021 um 23:59 Uhr unserer Zeit.

Bestandskunden gehen leider leer aus

Des Weiteren muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass sich das Angebot lediglich an Nutzer richtet, die aktuell kein aktives PlayStation Now-Abo ihr Eigen nennen. Ob ihr nach einer kleinen Auszeit zurückkehrt oder komplett neu seid, macht keinen Unterschied. In die sprichwörtliche Röhre schauen wieder einmal nur Bestandskunden. Bei PlayStation Now handelt es sich um einen Abo-Dienst, der euch bei einem aktiven Abo den Zugriff auf hunderte Spiele einräumt.

Während PlayStation 2- und PlayStation 3-Klassiker lediglich gestreamt werden können, dürft ihr PlayStation 4-Spiele zudem herunterladen und spielen. Offiziellen Angaben zufolge wuchs PlayStation Now im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/2021 deutlich und brachte es bis Ende März 2021 auf knapp 3,2 Millionen Abonnenten.

Um den Service langfristig interessant zu gestalten, wird PlayStation Now in monatlichen Abständen mit neuen Spielen versehen. Im noch laufenden Monat Oktober hielten beispielsweise namenhafte Titel vom Schlage eines „The Last of Us: Part 2“, „Desperados 3“, „Fallout 76“, „Final Fantasy VIII: Remastered“ oder der „Amnesia Collection“ Einzug.

Langweilig werden sollte es Abonnenten also nicht.

