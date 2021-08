PlayStation VR 2.0: Unbestätigte Details zum Bildschirm, der Auflösung und mehr

Heute erreichten uns unbestätigte Details zum kommenden Virtual-Reality-Headset PlayStation VR 2.0, die sich um die Auflösung, den Bildschirm und die unterstützten Technologien drehen. In Umlauf gebracht wurden die Informationen vom Nutzer "PSVR Without Parole", der sich bei seinen Angaben auf ein Entwicklertreffen von Sony beruft.

PlayStation VR 2.0: Neues Headset befindet sich bei Sony in Arbeit.

Während sich Sony mit konkreten Details zu PlayStation VR 2.0 noch vornehm zurückhält, lieferte uns die Gerüchteküche in den vergangenen Wochen immer wieder neue unbestätigte Informationen.

So wollte das Branchenmagazin Bloomberg beispielsweise in Erfahrung gebracht haben, dass der Nachfolger zu PlayStation VR erst Ende 2022 erscheinen wird. Für frische Gerüchte sorgt in diesen Tagen der vermeintliche Insider „PSVR Without Parole“, der neue unbestätigte Details zu PlayStation VR 2.0 in Umlauf brachte. Diese stammen laut dem Insider von einem Entwicklertreffen von Sony.

Ein OLED-Bildschirm und ein Controller mit Berührungssensoren?

Wie „PSVR Without Parole“ berichtet, wird PlayStation VR 2.0 mit Fresnel-OLED-Bildschirmen ausgeliefert, die es pro Auge auf eine Auflösung von 2.000 x 2.040 Pixeln bringen und zudem über eine HDR-Darstellung und ein Sichtfeld von 110 Grad verfügen. Neben dem Foveated-Rendering soll zudem eine flexible Skalierung der Auflösung ermöglicht werden.

Zum Thema: PlayStation VR 2.0: 4K, Inside-Out-Tracking, Vibrationsmotor und mehr Details – Gerücht

Diese würde Entwickler in die Lage versetzen, die Auflösung je nach Blickwinkel des Spielers zu skalieren und dadurch die Auswirkungen auf die Performance eines Spiels zu reduzieren. Gleichzeitig soll PlayStation VR 2.0 mit einem haptischen Feedback versehen werden, das die Immersion verbessert und das Motion-Sickness-Problem reduziert.

Neben dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern, die bereits Anfang des Jahres bestätigt wurden, wird der Controller von PlayStation VR 2.0 laut „PSVR Without Parole“ zudem mit kapazitiven Berührungssensoren versehen.

Offiziell bestätigt wurden diese Angaben bisher allerdings nicht.

Quelle: Gamefront

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR