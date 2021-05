PlayStation VR 2.0: 4K, Inside-Out-Tracking, Vibrationsmotor und mehr Details – Gerücht

Frühestens 2022 könnt ihr die neue Hardware aufsetzen.

Die Details zum kommenden Virtual Reality-Headset PlayStation VR 2.0 halten sich in Grenzen. Etwas mehr Licht ins Dunkel brachten nun offenbar mehrere Quellen der englischsprachigen Publikation UploadVR. Dem Bericht zufolge wurden die Partner von Sony über die Spezifikationen des PSVR-Nachfolgers informiert.

Auflösung und weitere technische Details

Den unbestätigten Informationen zufolge verfügt Sonys kommende Hardware über eine Auflösung von 4.000×2.040 Pixel (2.000×2.040 Pixel pro Auge), was etwas weniger ist als beim HP Reverb G2 (2.160 mal 2.160 Pixel pro Auge) und ein bisschen mehr als beim Oculus Quest 2 (1.832 mal 1.920 Pixel pro Auge).

Außerdem soll PlayStation VR 2.0 über einen Vibrationsmotor verfügen, der es Entwicklern ermöglicht, direktes haptisches Feedback zu geben. Hinzukommen ein Einstellrad für die Linsen und Eye-Tracking. Letzteres ermöglicht Foveated Rendering, womit die Rendering-Rechenlast verringert wird.

Das neue Headset verfügt dem Bericht von UploadVR zufolge ebenfalls über eine Onboard-Kamera, mit der die Position von Sonys neuen VR-Controllern verfolgt wird. Mit dem USB-Typ-C-Anschluss soll die Brille mit der PS5 verbunden werden.

„In ihrer Gesamtheit definieren die neuen Features ein wahrhaftiges Virtual-Reality-Erlebnis der nächsten Generation, das Sony für PlayStation-5-Besitzer plant“, so UploadVR im Fazit.

Details zum neuen VR-Controller

Während die heutigen Details bislang nicht bestätigt wurden, ist bekannt, dass Sony mit dem neuen Modell ein kabelgebundenes VR-Headset der nächsten Generation entwickelt, das frühestens im kommenden Jahr auf den Markt kommen wird. Auch die dazugehörigen Controller wurden bereits enthüllt. Sie verfügen über analoge Sticks und eine Fingerpositionserfassung. Auch sind die adaptiven Trigger des DualSense mit an Bord.

Zahlreiche weitere Details zum neuartigen Controller des kommenden VR-Headsets findet ihr in dieser Meldung. Sony möchte damit ein neues Kapitel für VR-Gaming aufgeschlagen. „Wir sind von dem Controller begeistert“, so Sony im Zuge der Ankündigung. „Jetzt kommt es darauf an, wie Spieleentwickler die neuen Funktionen nutzen, um VR-Erlebnisse der nächsten Generation zu entwerfen.“

Wann genau PlayStation VR 2.0 auf den Markt kommen wird, ist weiterhin offen. Es ist davon auszugehen, dass Sony zunächst die Lieferprobleme der PS5 überwinden und für eine ausreichende Verbreitung der neuen Konsole sorgen möchte. Mehr zu PlayStation VR erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

