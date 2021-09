PS5 & Xbox Series X/S: Ende der Lieferengpässe in Sicht? AMD rechnet 2022 mit Entspannung

Die PS5 und die Xbox Series X kämpfen weiter mit Lieferengpässen.

Im vergangenen Jahr sorgten die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen für eine explodierende Nachfrage nach Unterhaltungselektronik und verursachten bei den New-Generation-Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S bis heute anhaltende Lieferengpässe.

Doch auch weitere Zweige wie die Automobil- oder Unterhaltungs-Industrie an sich klagen nach wie vor über den Mangel an Halbleitern und entsprechenden Chips. In einem aktuellen Statement meldete sich Lisa Su, ihres Zeichens CEO von AMD, zu Wort und wies darauf hin, dass es in den ersten Monaten des neuen Jahres weiter zu Engpässen kommen dürfte. Ab Mitte 2022 ist laut Su aber endlich mit Entspannung zu rechnen.

Nicht alle Experten teilen Sus Ansicht

„Wir sind immer durch Zyklen von Höhen und Tiefen gegangen, bei denen die Nachfrage das Angebot überstieg oder umgekehrt“, sagte Su auf der Code Conference in Beverly Hills, Kalifornien. „Aber dieses Mal ist es anders. Es kann 18 bis 24 Monate dauern, bis eine neue Fabrik gebaut wurde. In einigen Fällen sogar länger. Diese Investitionen wurden vielleicht vor einem Jahr begonnen.“

Zum Thema: PS5 & Xbox Series X/S: Intel erwartet langfristige Lieferengpässe bei Halbleitern

Su führte aus: „Die Pandemie hat die Nachfrage gerade auf ein neues Niveau gehoben.“ Allerdings teilen nicht alle Experten den Optimismus von Lisa Su. So gehen die Verantwortlich von Intel beispielsweise davon aus, dass bis 2023 nicht ausreichend Halbleiter und Chips zur Verfügung stehen werden, um die globale Nachfrage abzudecken.

Mit entsprechend harten Bandagen werden die verschiedenen Industriezweige in der nahen Zukunft daher um die zur Verfügung stehenden Einheiten buhlen.

