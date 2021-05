PS5 & Xbox Series X/S: Intel erwartet langfristige Lieferengpässe bei Halbleitern

Die neuen Konsolen kämpfen weiter mit Lieferengpässen.

Nach wie vor sorgt der Mangel an Halbleitern für eine Lähmung der weltweiten Chip-Produktion. Eine Begebenheit, die dazu führt, dass nicht nur begehrte Unterhaltungsprodukte wie die PlayStation 5 oder die Xbox Series X/S mit Lieferengpässen zu kämpfen haben.

Auch andere Branchen leiden unter dem Mangel an Halbleitern. Beispielsweise wurden in den vergangenen Monaten mehrere Automobilhersteller dazu gezwungen, ihre Produktionen zu drosseln und ihre Bänder zwischenzeitlich komplett anzuhalten. Geht es nach Pat Gelsinger, dem Chef des Chip-Herstellers Intel, dann ist auf absehbare Zeit nicht mit einer Besserung der Lage zu rechnen.

Die Abhängigkeit vom asiatischen Markt soll reduziert werden

Ganz im Gegenteil: Wie Gelsinger im Rahmen einer virtuellen Rede auf der Fachmesse Computex in Taipeh zu verstehen gab, rechnet er damit, dass die Industrie noch mehrere Jahre unter dem Mangel an Halbleitern leiden wird. Vor allem der Trend hin zum Home-Office, der sich in der COVID-19-Pandemie massiv verstärkt hat, sorgte für eine explodierende Nachfrage nach Unterhaltungsprodukten und entsprechender Elektronik. Ein Ende dieser Entwicklung sei laut Gelsinger nicht in Sicht.

Um Abhilfe zu schaffen und den Mangel an Halbleitern in den Griff zu kriegen, möchte Intel verstärkt in die Auftragsfertigung einsteigen und seine eigenen Kapazitäten mit dem Bau neuer Fabriken ausbauen. Neben neuen Fabriken in Arizona ist auch ein zusätzlicher Produktionsstandort in Europa geplant.

Ein Schritt, mit dem unter anderem das Ziel verfolgt wird, die Abhängigkeit vom asiatischen Markt, wo aktuell zwei Drittel aller Halbleiter gefertigt werden, zu reduzieren. Diese Strategie dürfte sicherlich auch im Interesse anderer Chiphersteller wie AMD liegen.

Alleine steht Gelsinger mit seiner Einschätzung übrigens nicht da. So wiesen in der Vergangenheit sowohl Microsoft als auch Sony darauf hin, dass sich die Lieferengpässe der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S noch bis mindestens 2022 hinziehen werden.

Quelle: T-Online

