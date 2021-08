PlayStation VR: Patent zeigt möglichen Bildschirm an der Front des Headsets

In dieser Woche wurde ein Patent von Sony Interactive Entertainment entdeckt, das einen möglichen Bildschirm an der Front eines PlayStation VR-Headsets zeigt. Ob dieses Konzept in die Praxis umgesetzt wird, bleibt jedoch abzuwarten.

PlayStation VR wird auf der PlayStation 5 ein Comeback feiern.

In den vergangenen Monaten wurden regelmäßig neue Patente aus dem Hause Sony Interactive Entertainment entdeckt, die auf mögliche Features hindeuteten, mit denen der Nachfolger von PlayStation VR versehen werden könnte.

Für frische Spekulationen sorgt ein Patent, das aus dem Jahr 2019 stammt und erst jetzt entdeckt wurde. Beschrieben wird ein möglicher Bildschirm, mit dem die Front eines Virtual-Reality-Headsets versehen werden könnte. Der Sinn und Zweck hinter dem Ganzen liegt auf der Hand: Mit dem zusätzlichen Bildschirm wäre es möglich, Außenstehende am Spielgeschehen des Nutzers beziehungsweise des Trägers des Headsets teilhaben zu lassen.

Markteinführung von PlayStation VR 2.0 erst Ende 2022?

Wie das Ganze in der Praxis aussehen könnte, verrät eine Grafik, die im besagten Patent zu sehen ist. Ob und in welcher Form dieses Konzept den Weg in kommende VR-Headsets finden könnte, bleibt wie gewohnt abzuwarten, da viele Patente lediglich eingereicht werden, um sich die entsprechenden Konzepte zu sichern. Derzeit arbeitet Sony Interactive Entertainment fieberhaft an der Fertigstellung des PlayStation VR-Nachfolgers für die PlayStation 5.

Unbestätigten Berichten zufolge wird PlayStation VR 2.0 frühestens Ende 2022 veröffentlicht und mit Fresnel-OLED-Bildschirmen ausgeliefert, die es pro Auge auf eine Auflösung von 2.000 x 2.040 Pixeln bringen. Des Weiteren war in den letzten Gerüchten von einer HDR-Darstellung, einem Sichtfeld von 110 Grad und einer flexiblen Skalierung der Auflösung die Rede.

Features, die bisher allerdings nicht von offizieller Seite bestätigt wurden.

