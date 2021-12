PlayStation VR 2.0: Patent liefert mögliche Details zum Eingabegerät

Nach wie vor hält sich Sony Interactive Entertainment mit konkreten Details zum Nachfolger von PlayStation VR vornehm zurück. Für neuen Gesprächsstoff sorgt ein neues Patent des japanischen Unternehmens, in dem ein mögliches Eingabegerät beschrieben wird.

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung von PlayStation VR 2.0 einige Monate ins Land gezogen, ohne dass wir mit konkreten Details zum Nachfolger des Virtual-Reality-Headsets bedacht wurden.

Fest steht bisher nur, dass PlayStation VR 2.0 mit einem neuen Controller ausgeliefert wird, der diverse Funktionen aufgreift, die bereits beim DualSense zum Einsatz kamen. Weitere mögliche Details zu den Eingabegeräten von PlayStation VR 2.0 könnte ein aktuelles Patent geliefert haben, das von Sony Interactive Entertainment in Japan eingereicht wurde. In dem besagten Patent wird ein neues Eingabegerät beschrieben, das eine Kamera und Leuchteinheiten verwendet, um die Position der Hand des Benutzers zu verfolgen.

Termin für die offizielle Enthüllung weiterhin unbekannt

Darüber hinaus ist eine Verbindung mit einem Head-Mounted-Display zu sehen, was darauf hindeuten könnte, dass wir es hier in der Tat mit einer Eingabegerät für PlayStation VR 2.0 zu tun haben. „Die Berechnung der Position und Haltung des Eingabegeräts kann durch das auf dem HMD2 montierte Informationsverarbeitungsgerät durchgeführt werden“, heißt es in der Beschreibung des Patents weiter.

„Die Berechnung der Position und Haltung des Eingabegeräts kann durch ein auf dem HMD2 montiertes Informationsverarbeitungsgerät oder durch ein externes Informationsverarbeitungsgerät (z. B. ein vom HMD2 getrenntes Spielgerät oder einen Personalcomputer) durchgeführt werden“, so die Beschreibung abschließend.

Unklar ist weiterhin, wann PlayStation VR 2.0 im Endeffekt offiziell vorgestellt werden soll. Bis dahin ist auch unklar, in wie weit das hier vorliegende Patent eine Eingabemöglichkeit für das neue VR-Headset beschreibt.

