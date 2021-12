Umfrage: Welches ist euer meisterwartetes Playstation-Spiel?

Welche der kommenden Spiele wecken euer ganz persönliches Interesse? In unserer Umfrage im PlayStation Forum könnt ihr für euren Favoriten abstimmen.

Im kommenden Jahr gehen mehrere Blockbuster an den Start.

In diesem Jahr landeten vergleichsweise wenige PlayStation-Blockbuster in den Verkaufsregalen. Schon im kommenden Jahr bessert sich die Lage. Doch auf welches Spiel, das irgendwann nach dem Jahreswechsel auf den Markt gebracht wird, freut ihr euch am meisten?

In einer Umfrage, die in unserem PlayStation Forum gestartet wurde, könnt ihr euren ganz persönlichen Favoriten einfließen lassen. Ist es vielleicht „Dying Light 2“? Oder „Gran Turismo 7“? Seid ihr ganz scharf auf „God of War: Ragnarök“?

Und wenn ihr einmal im Forum seid, könnt ihr auch an der Xbox-Umfrage teilnehmen und euren Favoriten an die Spitze bringen. Oder schaut ihr gerne Filme? Auch hierzu wurde ein neues Thema gestartet.

Teilnehmen an der Umfrage dürfen alle registrierten Mitglieder. Wer noch keinen Account hat, mit dem auch in den News kommentiert werden kann, sollte sich hier registrieren.

Im Forum warten allerlei Themenbereiche auf euch, darunter ein allgemeines PS5 Forum und ein Bereich, in dem PS5-Spieler Probleme bereden oder sich Hilfe holen können. Auch andere Konsolen wie die PS4 werden behandelt. Gleiches gilt für die Hardware anderer Hersteller.

