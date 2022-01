Fall Guys Ultimate Knockout: Neue Kollaboration mit Sammelspaß Bugsnax

Die kunterbunte Partysause "Fall Guys: Ultimate Knockout" ist durchaus bereits bekannt dafür, zahlreiche Kollaborationen mit anderen populären Videospiel-Franchises einzugehen. Nach zuletzt "Ghost of Tsushima" und "Horizon: Zero Dawn" kommt nun das kulinarische Sammelabenteuer "Bugsnax" auf den Tisch.

Ein neuer Tag, eine neue Kollaboration von „Fall Guys: Ultimate Knockout“ mit einem anderen beliebten Videospiel. In letzter Zeit serviert das Battle Royale der etwas anderen Art so viele Crossover, dass man meinen könnte, es wolle sich mit Fortnite messen – der Shooter aus dem Hause Epic bleibt aber weiterhin der Crossover-Platzhirsch.

Trotzdem gibt sich „Fall Guys“ alle Mühe, seine Fans bei Laune zu halten und liefert dementsprechend nun eine weitere Kollaboration, nämlich mit dem mundgerechten Sammelabenteuer „Bugsnax“. Eine durchaus passende Mischung: Das kulinarisch geprägte Videospiel ist schließlich genauso bunt wie „Fall Guys“.

„Fall Guys“ trifft auf „Bugsnax“: Was erwartet euch?

Wie schon die vorherigen Kollaborationen wird auch das „Bugsnax“-Event nur limitiert verfügbar sein, nämlich in der Zeit vom 8. bis zum 11. Januar 2022. Wenn ihr euch also eines der leckeren neuen Kostümteile sichern wollt, solltet ihr euch lieber beeilen und entweder auf euren Kronenvorrat zurückgreifen oder in den kommenden Runden als erster das Ziel erreichen.



Im Rahmen des Crossovers habt ihr die Gelegenheit, drei neue Kostümteile zu erstehen: Bürgermeister Filbos obere Hälfte, Bürgermeister Filbos untere Hälfte sowie den extrem knuffigen Bunger Hat. Einen Nachteil könnte das Kostüm, das euch gleich zwei verschiedene Varianten beschert, aber haben: Schließlich seht ihr damit so zum Anbeißen aus, dass euch alle anderen Spieler wohl in Windeseile hinterherlaufen werden.

Im neuen Trailer zum Event könnt ihr einen ersten Blick auf die knusprigen Kostümteile werfen und sie in Aktion bewundern. Einen Extramodus wie zuletzt mit „Aloys Lohebehälter-Wahnsinn“ gibt es dieses Mal allerdings leider nicht.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich beim Besuch von „Bugsnax“ im Blunderdome nicht um das erste (und vermutlich auch nicht um das letzte) Crossover des Battle Royale. Zuletzt gab sich Aloy aus „Horizon: Zero Dawn“ die Ehre, davor brachte Entwickler Mediatonic Kostüme aus „Ghost of Tsushima“, „God of War“ und „Ratchet & Clank“ ins Spiel.

