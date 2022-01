Assassin’s Creed: The Ezio Collection erscheint für Switch – Termin und Trailer

"Assassin’s Creed: The Ezio Collection" erobert eine weitere Plattform. Ab Februar können sich Switch-Spieler in die Abenteuer stürzen. Der Termin steht fest und auch einen Trailer könnt ihr euch anschauen.

Schon im Dezember des vergangenen Jahres keimte das Gerücht auf, dass „Assassin’s Creed: The Ezio Collection“ in absehbarer Zeit für die Nintendo Switch erscheinen wird. Damit würde die Sammlung in die Fußstapfen der „Assassin’s Creed: The Rebel Collection“ treten, mit der im Jahr 2019 sowohl „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ als auch „Assassin’s Creed Rogue“ auf den Handheld gebracht wurden. Inzwischen erfolgte die Bestätigung.

Switch-Release im Februar

Ubisoft hat „Assassin’s Creed: The Ezio Collection“ in dieser Woche offiziell für die Switch angekündigt. Gleichzeitig wurde der Release-Termin genannt. So können sich Besitzer der Nintendo-Hardware ab dem 17. Februar 2021 in das Abenteuer stürzen.

Die remasterte Sammlung enthält die Einzelspieler-Kampagnen von „Assassin’s Creed 2“, „Assassin’s Creed Brotherhood“ und „Assassin’s Creed Revelations“ sowie alle Einzelspieler-DLCs für die drei Spiele. Zwei Kurzfilme, „die noch tiefer in Ezios Geschichte eintauchen“ lassen, darunter „Assassin’s Creed Lineage“ und „Assassin’s Creed Embers“, sind ebenfalls in der Sammlung enthalten.

Damit ergibt sich ein ziemlich ordentliches Paket, das allerdings mit reichlich Verzögerung die Switch erobert: Die drei Spiele wurden ursprünglich zwischen 2009 und 2011 veröffentlicht, doch keines davon damals für Nintendo-Konsolen. Die Ezio Collection wurde bereits 2016 für PS4 und Xbox One auf den Markt gebracht.

„Diese exklusive Zusammenstellung nutzt die Möglichkeiten der Nintendo Switch voll aus, einschließlich verbesserter Funktionen wie Handheld-Modus, HD Rumble, Touchscreen-Oberfläche und optimiertes HUD“, so Ubisoft zur jüngsten Ankündigung. Falls ihr euch mit einem Trailer in die Abenteuer der „Assassin’s Creed“-Spiele einstimmen möchtet: Den entsprechenden Clip könnt ihr euch nachfolgend anschauen.

