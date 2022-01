Ken Levine: Definitiv keine Beteiligung an BioShock 4 und ein paar Worte zum neuen Projekt

In einem Podcast entkräftet der "BioShock"-Erfinder die Gerüchte, dass er am vierten Hauptableger beteiligt sei. Auch sein neues Projekt wurde angesprochen.

In der neuesten Folge des Arcade Attack-Podcasts sprach Ken Levine über verschiedenste Themen. Dabei äußerte er sich unter anderem zu den Gerüchten um eine Beteiligung am vierten „BioShock“-Ableger.

Levine macht keine halben Sachen

Der bekannte Entwickler versicherte noch einmal, dass er an der Entwicklung von „BioShock 4“ nicht mitwirkt: „Ich bin überhaupt nicht daran beteiligt. Ich möchte keine halben Sachen machen. Ich will nie halb drin, halb draußen sein. Ich wünsche ihnen das Beste. Ich weiß im Grunde genauso viel über das Spiel wie jeder andere auch. Und ich werde es als Spieler spielen, wenn es herauskommt.“

Nach „BioShock 2“ handelt es sich hierbei um den zweiten Serien-Ableger, bei dem Levine aussetzen wird. Schenken wir inoffiziellen Details Glauben, dann erwartet uns als Nächstes ein Open World-Shooter. Als Schauplatz soll eine antarktische Stadt dienen, die ihr in den 1960er-Jahren erkunden werdet. Möglicherweise erscheint die Fortsetzung schon in diesem Jahr.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde außerdem das neue Projekt des „BioShock“-Erfinders thematisiert. Im Hinblick auf die noch ausstehende Ankündigung teilt er mit: „Ich denke, die Leute werden überrascht sein, aber nicht überrascht von dem, was sie sehen. In gleichem Maße. Aber es ist ja… es ist etwas ganz Besonderes, ziemlich interessant, und ich freue mich darauf, es den Leuten zu zeigen.“

Er erklärt zusätzlich, warum das Projekt noch nicht vorgestellt wurde: „Wir wollten es nicht zu früh zeigen, weil wir dachten, es käme früher heraus. Und ich wollte keine lange Phase des Aufbaus, des Interesses und des Hypes haben, weil es sich dann ziemlich unauthentisch anfühlen würde.“

Related Posts

Deshalb soll das Spiel erst angekündigt werden, wenn sich die Veröffentlichung in Aussicht befindet. Erst vor kurzem berichtete Jason Schreier darüber, dass der Titel wohl in der berüchtigten Entwicklungshölle feststeckt. In den letzten Jahren sei die Entwicklung angeblich mehrfach neu gestartet worden. Es könnte also noch längere Zeit dauern, bis wir erste Spielszenen zu Gesicht bekommen werden.

Weitere Meldungen zu Ken Levine.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren