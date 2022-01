WWE 2K22: Vermeintlicher Leak zu Cover, Editionen und Erscheinungstermin

Bereits im vergangenen August hatten 2K Sports und Visual Concepts bestätigt, dass die kommende Wrestlingsimulation „WWE 2K22“ erst im März 2022 in den weltweiten Handel kommen soll. Nun ist ein vermeintlicher Leak aufgetaucht, der sowohl das offizielle Cover als auch den möglichen Erscheinungstermin nennt. Und demnach müssten die Spieler keine Verschiebung mehr befürchten.

Veröffentlichung weiterhin im März?

Laut dem Twitter-Account TechnikNews wird am 8. März 2022 ein dreitägiger Early Access starten, womit der eigentliche Erscheinungstermin der 11. März 2022 sein sollte. Darüber hinaus soll die Deluxe Edition das „Undertaker Immortal Pack“ sowie den Season Pass beinhalten. In dem „Undertaker Immortal Pack“ werden Fans des Deadmans auf ihre Kosten kommen, da es drei Kostüme umfasst (Phantom Mask Undertaker, Lord of Darkness Undertaker, Boneyard Match Undertaker). Zudem erhält man MyFaction EVO-Karten für den Undertaker und nicht näher genannte MyFaction Perks und Boni. Das Paket soll auch als Vorbestellerbonus angeboten werden.

Des Weiteren scheint es neben den Standard und Deluxe Editionen auch eine „nWo 4-Life“-Edition zu geben. Allerdings ist noch nicht bekannt, welche konkreten Inhalte in der Version enthalten sein werden. Man kann jedoch davon ausgehen, dass darin Inhalte rund um Hollywood Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall und Syxx zu finden sein werden, die 2020 in der Besetzung in die Hall of Fame der WWE aufgenommen wurden.

Die offizielle Ankündigung des Erscheinungstermins und der Editionen sollte in Kürze erfolgen. Sobald entsprechende Details mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man sich noch einmal die bisherigen Nachrichten rund um „WWE 2K22“ anschauen, die wir in unserer Themenübersicht für euch gesammelt haben.

Exclusive first look at the #W2K22 Cover, pre-order soon pic.twitter.com/d7BhmgbrKk — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) January 16, 2022

