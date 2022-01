Matchpoint Tennis Championships: Realistische Tennis-Simulation angekündigt – Trailer & Details

Mit „Matchpoint: Tennis Championships“ kündigte der Publisher Kalypso Media heute eine neue Tennis-Simulation an, die sich mit ihrem immersiven und vielseitigen Gameplay vor allem an Spieler richten soll, die auf der Suche nach einer realistischen Tennis-Erfahrung sind.

Versprochen wird ein Titel mit einem umfangreichen Karriere-Modus, der Offline- und Online-Elemente miteinander kombiniert. Geboten wird hier ein „einzigartiges leistungsbasiertes Ranglistensystem, das ein kompetitives Matchmaking ermöglicht“, so der Publisher. Bevor euer Weg in die Karriere führt, steht natürlich der obligatorische Gang in den umfangreichen Charakter-Editor an, in dem ihr euch zunächst euren angehenden Tennis-Profi erstellt. Hier könnt ihr auch entscheiden, ob es sich bei eurem Athleten um einen Links- oder Rechtshänder handelt und ob dieser die Rückhand einhändig oder beidhändig schlägt.

Zum Thema: Tennis World Tour 2: PS5-Version veröffentlicht – 4K, 60 FPS und Raytracing

Vor einem Match wird es zudem möglich sein, den eigenen Athleten mit einer Vielzahl an Kleidungsgegenständen individuell anzupassen. Auf dem Court wird „Matchpoint: Tennis Championships“ laut Kalypso Media seine Stärken ausspielen und euch vor die Aufgabe stellen, euch mit Top-Spin-, Flat-, Lob- oder Slice-Schlägen zu behaupten und euch einen Vorteil zu verschaffen, indem ihr die Strategie eures Gegners ausführlich analysiert.

Zum Release wird euch die Tennis-Simulation 16 lizenzierte Tennis-Stars bieten – darunter bekannte Namen wie Garbiñe Muguruza, Andrey Rublev, Casper Ruud, Hubert Hurkaczs, Nick Kyrgios, Benoît Paire, Heather Watson, Hugo Gaston, Madison Keys, Victoria Azarenka, Carlos Alcaraz und Pablo Carreño Busta.

Anbei eine Übersicht über die weiteren Features sowie der erste offizielle Trailer zum im Frühjahr 2022 erscheinenden „Matchpoint: Tennis Championships“.

Weitere Features in der Übersicht

Lokale oder Online-Matches: Die Spieler:innen erwarten herausfordernde KI-Gegner und spannende Tennisduelle gegen ihre Freunde und Rivalen

Die Spieler:innen erwarten herausfordernde KI-Gegner und spannende Tennisduelle gegen ihre Freunde und Rivalen Analyse der Gegner : Jedes Match ist einzigartig –die Schwächen des Gegners müssen genutzt und die Stärken gemieden werden, um einen taktischen Vorteil zu gewinnen.

: Jedes Match ist einzigartig –die Schwächen des Gegners müssen genutzt und die Stärken gemieden werden, um einen taktischen Vorteil zu gewinnen. Das innovative Coaching-System : Ganz gleich, ob Stärken ausbauen oder Schwächen ausmerzen, jeder der verfügbaren Tennis-Coaches legt einen besonderen Fokus auf bestimmte Fähigkeiten und verbessert diese durch ausgewählte Trainingsmodule.

: Ganz gleich, ob Stärken ausbauen oder Schwächen ausmerzen, jeder der verfügbaren Tennis-Coaches legt einen besonderen Fokus auf bestimmte Fähigkeiten und verbessert diese durch ausgewählte Trainingsmodule. Der eigene Stil : Im Übungsmodus und in verschiedenen Mini-Games können Spieler:innen Serve & Volley, Baseliner, Aufschlagasse, Volleys, Crosses & Drives, Longline & Cross und viele weitere gängige Tennistaktiken trainieren.

: Im Übungsmodus und in verschiedenen Mini-Games können Spieler:innen Serve & Volley, Baseliner, Aufschlagasse, Volleys, Crosses & Drives, Longline & Cross und viele weitere gängige Tennistaktiken trainieren. Exhibition Matches an weltbekannten Veranstaltungsorten rund um den Globus: Kein Tennisfeld gleicht dem anderen – das Anpassen auf die Eigenheiten der unterschiedlichen Platzoberflächen wie Rasen, Sand und Hartplätze sind ein Muss

Kein Tennisfeld gleicht dem anderen das Anpassen auf die Eigenheiten der unterschiedlichen Platzoberflächen wie Rasen, Sand und Hartplätze sind ein Muss Matchhighlights für immer festhalten: Ob Breakball oder der entscheidende Punkt in einem Match, die härtesten Ballwechsel können mit der Kamera festgehalten werden.

Weitere Meldungen zu Matchpoint: Tennis Championships.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren