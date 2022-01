UK-Charts: Ein alter Bekannter kehrt an die Spitze zurück – Die Top 10 in der Übersicht

Zum Start in die neue Woche dürfen die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien natürlich nicht fehlen. In der vergangenen Woche gelang es einem alten Bekannten, die Spitze der britischen Retail-Charts zurückzuerobern.

In Zusammenarbeit mit den Marktforschern von GfK Chart-Track versorgt uns GamesIndustry.biz in wöchentlichen Abständen mit den Software-Charts aus Großbritannien.

Ab sofort stehen die britischen Software-Charts der vergangenen Woche bereit, die sich auf den Zeitraum zwischen dem 10. und dem 15. Januar 2022 beziehen. Den Platz an der Spitze sicherte sich in der vergangenen Woche die Switch-Version von „Minecraft“, die seit Monaten zu den Stammgästen in den britischen Software-Charts gehört. Auf den weiteren Plätzen folgen die Fußball-Simulation „FIFA 22“ sowie die Minispiel-Sammlung „Super Mario Party“, die nach Rang 29 in der Vorwoche in die Top 3 zurückkehren konnte.

Neueinsteiger solltet ihr in den Top 10 der britischen Software-Charts der letzten Woche nicht erwarten. Stattdessen werden diese von weiteren Titeln abgerundet, die sich bereits seit einigen Wochen auf den vorderen Plätzen tummeln – darunter „Mario Kart 8: Deluxe“, „Animal Crossing: New Horizons“, „Call of Duty: Vanguard“ oder „GTA 5“.

Anbei die kompletten Top 10 der britischen Software-Charts, bei denen wie gehabt nur Verkaufszahlen über den Einzelhandel berücksichtigt wurden.

Die Top 10 der britischen Software-Charts (10. – 15. Januar 2022)

1. Minecraft (Switch)

2. FIFA 22

3. Super Mario Party

4. Mario Kart 8: Deluxe

5. Animal Crossing: New Horizons

6. Call of Duty: Vanguard

7. Minecraft Dungeons

8. Just Dance 2022

9. Ring Fit Adventures

10. GTA 5

Quelle: Gamesindustry.biz / GfK Chart-Track

