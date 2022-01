UK-Charts: Top 10 ohne Neueinsteiger – Mario Kart 8 Deluxe kehrt an die Spitze zurück

Auch zum Start in das neue Jahr 2022 dürfen die obligatorischen Software-Charts aus Großbritannien natürlich nicht fehlen. Den Platz an der Spitze sicherte sich dieses Mal Nintendos Fun-Racer "Mario Kart 8 Deluxe".

Passend zum Start in die neue Woche bedachten uns Gamesindustry.biz und die Marktforscher von GfK Chart-Track mit den ersten britischen Software-Charts des Videospieljahres 2022.

So viel vorweg: Im Zeitraum zwischen dem 27. Dezember 2021 und dem 2. Januar 2022 gelang keinem Neueinsteiger der Sprung in die wöchentlichen Top 10. Stattdessen dominieren diverse alte Bekannte aus den vergangenen Monaten weiterhin. Den Platz an der Spitze sicherte sich in der letzten Woche Nintendos Fun-Racing-Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“, der exklusiv für die Switch erhältlich ist.

Zum Thema: UK-Charts: FIFA 22 seit Wochen an der Spitze – Among Us vor GTA Trilogy

„FIFA 22“, der Spitzenreiter aus der Vorwoche, hingegen musste die Spitzenposition räumen und fand sich in der letzten Woche auf dem zweiten Rang ein. Gefolgt vom sympathischen Insel-Abenteuer „Animal Crossing: New Horizons“, Insomniac Games‘ Superhelden-Spektakel „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ und dem von Sledgehammer Games entwickelten First-Person-Shooter „Call of Duty: Vanguard“.

Anbei die Top 10 der vergangenen Woche, bei der wie gehabt nur Verkäufe über den britischen Einzelhandel und keine Download-Verkäufe berücksichtig wurden.

Die wöchentlichen Charts aus Großbritannien:

1. Mario Kart 8 Deluxe

2. FIFA 22

3. Animal Crossing: New Horizons

4. Spider-Man: Miles Morales

5. Call of Duty: Vanguard

6. Pokémon Brilliant Diamond

7. Minecraft (Switch)

8. Just Dance 2022

9. Assassin’s Creed Valhalla

10. Mario Party Superstars

Quelle: Gamesindustry.biz

