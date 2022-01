PSN Sale: Neue Angebote im PlayStation Store – Rund 500 Deals

Solange Spiele verkauft und nicht nur abonniert werden, erwarten euch im PlayStation Store regelmäßig Deals. So wurden auch am heutigen Mittwoch unzählige Games für PS4 und PS5 im Preis gesenkt. Nachfolgend haben wir einige Beispiele für euch.

So könnt ihr unter anderem das Gruselspiel „The Forest“ günstiger in euren Besitz bringen. Statt 16,99 Euro bezahlt ihr im Angebotszeitraum nur 6,79 Euro. Ebenfalls im Angebot ist „Dead by Daylight“, das ihr wahlweise auf der PS4 oder PS5 in Angriff nehmen könnt. Hier werden statt der üblichen 29,99 nur 14,99 Euro fällig. Für die „Assassin’s Creed The Ezio Collection“ bezahlt ihr im Zuge des neuen Sales wiederum 12,49 statt 49,99 Euro. Es ist ein Rabatt von immerhin 75 Prozent.

InFamous, Ratchet & Clank und mehr

Falls ihr an „Star Wars Battlefront 2“ interessiert seid, dann könnt ihr den Titel momentan für 4,99 Euro kaufen. Jenseits des neusten PSN-Sales werden 19,99 Euro fällig. Ganze 89 Prozent Rabatt gibt es beim Kauf der „Jump Force Deluxe Edition“. Hier werden 10,77 statt 97,99 Euro verlangt. „Saints Row: The Third Remastered“ könnt ihr für 11,99 statt 39,99 Euro obendrauf packen und damit 70 Prozent sparen. „inFAMOUS Second Son“ kostet 9,99 statt 19,99 Euro.

gehört zwar nicht mehr zu den neusten Spielen auf dem Markt, es fand aber allerhand Fans. Und mit 9,99 statt 19,99 Euro seid ihr bis zum 3. Februar dabei. Inkönnt ihr 4,99 statt 19,99 Euro investieren und spart somit 75 Prozent., mit dem ihr eigene Spiele kreieren dürft, ist für 15,99 statt 39,99 Euro im Angebot. Undhüpft für 9,99 statt 19,99 Euro in eure Bibliothek.

Wollt ihr „The Order: 1886“ eine Chance geben? Einige Jahre nach dem Launch für PS4 zahlt ihr für den Titel im Zuge des neusten Sales 13,99 statt 39,99 Euro. Die „Borderlands Legendary Collection“ kann für 19,99 statt 49,99 Euro gekauft werden. Im Fall von „Metro 2033 Redux“ sind es 3,99 statt 19,99 Euro. Einen Sonderrabatt gibt es im Fall von „Detroit: Become Human“ für PS Plus-User. Für 11,99 statt 29,99 Euro können Abonnenten zuschlagen. Und „Just Cause 3: XXL Edition“ gibt es aktuell für 4,49 statt 29,99 Euro.

Übersicht über den PSN-Sale

Das war längst nicht alles. Die komplette Übersicht über die mehr als 500 Angebote im neusten PSN-Sale seht ihr direkt im PlayStation Store. Dort könnt ihr ebenfalls die PS Plus-Spiele laden, die Sony für den laufenden Januar freigeschaltet hat. Die Games für Februar 2022 werden in der kommenden Woche enthüllt.

