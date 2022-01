Guilty Gear Strive: Termin und Starter Guide zu Baiken enthüllt – Combo Maker-Modus vorgestellt

Die zuständigen Entwickler von Arc System Works hatten bereits Anfang Dezember bekanntgegeben, dass Baiken als nächster DLC-Charakter in das Kampfspiel „Guilty Gear: Strive“ gebracht werden wird. Inzwischen steht auch ein offizieller Erscheinungstermin fest.

Baiken packt das Schwert aus

Demnach werden Besitzer des ersten Season Passes bereits am kommenden Freitag, den 28. Januar 2022 in den Genuss von Baiken kommen können. Ab Montag, den 31. Januar 2022 kann Baiken auch einzeln im PlayStation Store gekauft werden. Darüber hinaus wird auch eine neue Stage namens „Lap of the Kami“ ins Spiel kommen.

Die Entwickler möchten am Freitag auch ein kostenloses Update für alle Spieler bereitstellen, um den neuen Modus „Combo Maker“ hinzuzufügen. In diesem kann man eigene Kombos erstellen und diese mit anderen Spielern teilen. Man wird sogar nach Kombos suchen können, die von anderen Spielern erstellt wurden.

Bei Baiken handelt es sich um eine japanische Schwertkämpferin, die sehr hitzköpfig ist und schnell einen Kampf sucht, ehe sie über die Dinge nachdenkt. Jedoch bleibt sie ihren Prinzipien treu und geht einem Konflikt nicht aus dem Weg, bis er beigelegt wurde. Sie kann auch anerkennen, wenn sie mal im Unrecht ist. Ihr rechter Arm umfasst eine verborgene Waffe und wurde auch künstlich modifiziert, um in der Offensive noch stärker zu sein. Zudem befindet sie sich auf der Suche nach Rache an einem bestimmten Mann, der ihr eine schwere Wunde zufügte und ihr Freunde und Familie in den Kreuzzügen nahm.

Um einen Eindruck von Baiken und dem neuen „Combo Maker“-Modus zu geben, hat Arc System Works auch entsprechende Trailer bereitgestellt, die wir euch nicht schuldig bleiben wollen.

